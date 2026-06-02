Tragedia a Pinerolo: Pasquale Sarli muore a 17 anni nel torrente Chisone

Il ragazzo è stato trascinato via dalla corrente del fiume mentre cercava di recuperare una ciabatta. Inutili i soccorsi, il corpo è stato ritrovato dopo ore di perlustrazioni.

Il dramma si è consumato a Pinerolo , nel Torinese, dove Pasquale Sarli , un ragazzo di soli 17 anni, ha perso la vita dopo essere stato trascinato via dalla corrente del torrente Chisone.

Il tragico incidente è avvenuto nel 'gorgo della Malanna', un tratto particolarmente pericoloso del fiume. Pasquale si trovava con alcuni amici su una roccia lungo la riva quando è sceso in acqua per recuperare una ciabatta, ma è scivolato e subito risucchiato dalla corrente. Nonostante i soccorsi, il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato solo dopo diverse ore, in un punto particolarmente insidioso del torrente, a circa 600 metri a valle del Ponte San Martino





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pasquale Sarli Torrente Chisone Pinerolo Incidente Soccorsi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uomini e Donne, Agnese De Pasquale sorprende su Roberto Priolo: 'Arginare distanze chilometriche'Agnese De Pasquale ha pubblicato un lungo messaggio sul rapporto con Roberto Priolo nato negli studi di Uomini e Donne. Ecco cosa ha rivelato

Read more »

Tragedia sulla provinciale 80: morto un 16enne e feriti altri quattro minorenniUn incidente stradale sulla provinciale 80, in agro di, in provincia di Foggia, ha causato la morte di un 16enne e il ferimento di altri quattro minorenni. I ragazzi a bordo di una Renault Mégane station wagon con targa polacca hanno tentato di evitare un posto di controllo dei carabinieri all'uscita di Orta Nova, accelerando e dando inizio a un inseguimento. Durante la fuga, il conducente ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e schiantandosi contro il guardrail. Il giovane deceduto frequentava l'Istituto di Istruzione Superiore Adriano Olivetti e veniva descritto dai suoi docenti come un 'ragazzo d'oro' sempre sorridente. Il sindaco di Orta Nova ha espresso il suo cordoglio per la perdita del giovane e per le condizioni dei suoi amici.

Read more »

Tragedia Beatrice: trasferimento di Iannuzzi in carcere a Genova e nuove accuse dai verbali delle sorellineIl caso della morte della piccola Beatrice a due anni per percosse vede il trasferimento d'urgenza del compagno della madre, Manuel Iannuzzi, in un carcere di Genova per evitare un confronto con il padre della vittima, entrambi detenuti. Le indagini si concentrano sui verbali scioccanti delle sorelline e sul ritrovamento di esplosivo a casa del padre di Iannuzzi. La Procura ha ricostruito il reato come maltrattamenti aggravati, con pene fino a 24 anni.

Read more »

Tragedia in Portogallo, morta la giovane studentessa palermitana Sofia BarillàLa giovane studentessa palermitana di 20 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Caldas da Rainha, in Portogallo. I familiari sono appena arrivati in Portogallo per scoprire la verità sulla morte della loro figlia. La procura sta indagando sui motivi della morte della ragazza, ma non si conoscono ancora le cause esatte. Con ogni probabilità sarà disposta l'autopsia sul corpo della ragazza per scoprire la verità.

Read more »