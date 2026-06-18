Tragedia a Platì: bambina di tre anni investita e uccisa dalla madre durante una retromarcia

Una madre di Platì ha accidentalmente investito la figlia di tre anni mentre metteva in moto l'auto per fare retromarcia. Nonostante i soccorsi, la piccola è deceduta a causa delle gravi ferite. La comunità locale esprime cordoglio e shock per l'incidente domestico fatale.

Tragico incidente a Platì , in provincia di Reggio Calabria . Una donna ha accidentalmente investito la figlia di tre anni mentre faceva retromarcia con la propria automobile.

Purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per la piccola non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il veicolo. Il dramma si è consumato nella serata di lunedì 16 giugno. I carabinieri, dopo aver avvertito la procura di Locri, sono intervenuti sul posto e hanno eseguito i rilievi e gli accertamenti necessari per fare chiarezza sulla dinamica della tragedia.

Secondo i militari non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di una drammatica fatalità. Sotto shock la donna, che non si sarebbe accorta della presenza della piccola dietro il veicolo.

Un evento drammatico che ha sconvolto la famiglia della bimba e l'intera comunità di Platì, come sottolineato dal sindaco Giovanni Sarica, che ha espresso il messaggio di cordoglio personale e dell'amministrazione comunale: "Ci sono notizie - ha scritto - che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare. Platì si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia. Quando viene a mancare una bambina, viene colpita l'intera comunità.

Si spegne un sorriso, un sogno, una vita che aveva ancora tanto da donare e da vivere. È una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore"





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