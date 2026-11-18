Due cacciatori muoiono nei boschi di Quiliano, Savona. Il più anziano sparerebbe al compagno scambiandolo per un cinghiale, per poi suicidarsi. Le indagini dei Carabinieri.

Una tragica vicenda ha segnato la mattinata di oggi nelle foreste dell'entroterra savonese, precisamente nell'area boschiva di Quiliano. Due cacciatori hanno perso la vita in circostanze che restano ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Le prime ricostruzioni operative, ancora sotto la lente di verifica dei Carabinieri, suggeriscono uno scenario drammatico e inaspettato.

La dinamica dell'incidente mortale

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni raccolte sul luogo dell'accaduto, il più anziano dei due cacciatori avrebbe sparato al compagno più giovane. Lo sparo sarebbe partito nel momento in cui il cacciatore più esperto aveva scambiato l'amico per un cinghiale, confondendo la silhouette umana con quella dell'animale di selvaggina. Questa confusione visiva, probabilmente aggravata dalle condizioni ambientali della zona, ha innescato una reazione letale immediata.

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Non appena il cacciatore più anziano si è reso conto dell'orribile errore, avrebbe consumato il gesto disperato di togliersi la vita. Questo suicidio, avvenuto nelle immediate vicinanze del corpo del compagno, completa il quadro di una tragedia a doppio battito che ha Leave le autorità in allarme. Le indagini devono ora confermare se questa narrazione corrisponda pienamente alla verità dei fatti o se vi siano altre variabili coinvolte nella dinamica.

L'allerta e i soccorsi nell'area difficilmente accessibile

L'allarme è scattato poco dopo le 11:00, quando i primi soccorsi sono stati chiamati a operare in una zona boschiva caratterizzata da una forte impervietà e difficoltà di raggiungimento. Il luogo preciso dell'evento si trova nei pressi del convento dei Frati Minori Cappuccini, un punto di riferimento noto ma inserito in un contesto naturale che richiede grande cautela agli operatori di emergenza.

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Alle prime operazioni di recupero e valutazione della scena hanno collaborato attivamente altri cacciatori presenti alla stessa battuta di caccia. La loro immediata disponibilità ha facilitato l'intervento delle squadre specializzate. Hanno contribuito al soccorso i volontari della Croce Rossa di Quiliano, che hanno fornito il primo supporto medico, e un'automedica del 118, pronta a gestire eventuali emergenze in tempo reale durante le operazioni.

L'azione dei Carabinieri Forestali e la comunità

Sul posto sono intervenuti tempestivamente anche i vigili del fuoco e i Carabinieri Forestali. Questi ultimi sono oggi impegnati a svolgere i rilevamenti tecnici indispensabili per la ricostruzione accurata dei fatti. La loro presenza è cruciale per garantire che ogni dettaglio della scena venga documentato secondo gli standard procedurali richiesti dalle indagini preliminari.

I militari stanno attualmente ascoltando le persone che si trovavano nella zona durante l'incidente. L'obiettivo è ricostruire con precisione i movimenti dei due uomini coinvolti durante la battuta di caccia, al fine di chiarire in quali esatte circostanze sia partito lo sparo fatale. Queste testimonianze sono essenziali per distinguere tra incidentale, negligenza o altri possibili risvolti legali.

L'identità delle vittime e le procedure in corso

Al momento, le generalità delle due vittime non sono state rese note al pubblico. Le autorità hanno mantenuto il riserbo sull'identità dei defunti, probabilmente per rispetto verso le famiglie coinvolte e per non interferire con le operazioni investigative in corso. L'identificazione formale avverrà non appena le procedure legali lo permetteranno.

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Le indagini continueranno nei prossimi giorni con l'analisi di prove materiali e testimonianze aggiuntive. La comunità locale e gli enti preposti stanno collaborando per garantire che la verità venga a galla, in un'ottica di trasparenza e rispetto per la memoria dei due cacciatori. La situazione rimane sotto stretto controllo fino alla definizione ufficiale delle cause del decesso.