Tragedia a Reggio Emilia: bambino di 11 anni muore investito da un camion della nettezza urbana

Un bambino di 11 anni ha perso la vita oggi pomeriggio a Reggio Emilia dopo essere stato investito da un camion della nettezza urbana mentre era in bicicletta. L'incidente è avvenuto lungo il Crostolo. Nonostante i tentativi di rianimazione, il bambino è deceduto in ospedale. La comunità è scossa.

Era una giornata di festa per molti bambini che oggi, giovedì 18 giugno, stavano festeggiando la fine della scuola elementare. Ma per un bambino di 11 anni quella stessa giornata si è trasformata in una tragedia senza fine.

Nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, il piccolo è stato investito da un camion della nettezza urbana mentre percorreva in bicicletta una strada lungo il Crostolo, nella periferia di Reggio Emilia. Il bambino stava pedalando insieme ad altri due coetanei, anch'essi in bici, che per fortuna sono rimasti illesi. L'impatto è stato violentissimo e per l'undicenne non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi sono scattati immediatamente: un operatore sanitario fuori servizio si è fermato per tentare di rianimare il bambino con massaggio cardiaco e manovre di rianimazione, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. I paramedici hanno trasportato d'urgenza il piccolo all'Arcispedale Santa Maria Nuova, ma le sue condizioni erano già disperate. Purtroppo il bambino è deceduto poco dopo il ricovero, arrivato in ospedale già privo di vita.

La vittima era un ragazzo italiano che aveva appena concluso il percorso della scuola primaria. La notizia ha scosso profondamente la comunità reggiana, suscitando dolore e sgomento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Gli accertamenti dovranno chiarire come sia avvenuto lo scontro e se vi siano state responsabilità da parte del conducente del camion o se si sia trattato di un tragico incidente.

Nelle ore successive, sono arrivati i primi messaggi di cordoglio e riflessione da parte delle istituzioni cittadine. L'assessora alla Mobilità del Comune di Reggio Emilia, Carlotta Bonvicini, ha espresso il suo profondo dolore attraverso un post sui social, invitando a una riflessione collettiva sulla sicurezza stradale.

'Credo che ci dobbiamo fermare un attimo', ha scritto. 'Dobbiamo interrogarci se abbiamo fatto abbastanza, se lo stiamo facendo ogni giorno, a tutti i livelli: negli interventi che mettiamo a terra, nelle norme che approviamo, nel modo in cui ci muoviamo in strada, quando guidiamo, quando non prestiamo sufficiente attenzione agli altri'. Parole che sottolineano come questa tragedia vada oltre il singolo episodio e riguardi l'intera collettività.

'Questa è una tragedia collettiva e ci riguarda tutte e tutti', ha aggiunto l'assessora. La comunità di Reggio Emilia si stringe attorno alla famiglia colpita da questo lutto immenso. Molti cittadini hanno espresso il loro cordoglio e la loro rabbia per l'ennesimo incidente stradale che coinvolge un bambino. La questione della sicurezza stradale è tornata al centro del dibattito pubblico, con richieste di maggiori controlli e interventi per proteggere i ciclisti, in particolare i più giovani.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull'accaduto. Intanto, il dolore e lo sconcerto rimangono nell'aria, in una città che non dimenticherà facilmente questa giornata di lutto. La scuola frequentata dal bambino ha annunciato che sarà aperta per offrire supporto psicologico agli studenti e ai genitori. Una comunità unita nel ricordo di un bambino che aveva tutta la vita davanti e che invece è stato strappato troppo presto alla sua famiglia e ai suoi amici.

La strada dove è avvenuto l'incidente è nota per essere pericolosa, con scarsa illuminazione e assenza di piste ciclabili. I residenti chiedono da tempo interventi di messa in sicurezza, ma purtroppo le richieste sono rimaste inascoltate fino a oggi. Ora, dopo questa tragedia, si spera che le autorità prendano provvedimenti concreti per evitare che simili drammi si ripetano.

La perdita di un bambino è una ferita che non si rimargina mai, e la comunità di Reggio Emilia ne è profondamente segnata





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