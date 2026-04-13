Tragedia a Rimini: 12enne muore annegato, indagini per omicidio colposo

La Procura di Rimini indaga sulla morte di un ragazzino di 12 anni, deceduto per annegamento. Sono indagate tre persone, tra cui il direttore della struttura, l'amministratore della società proprietaria e il responsabile della manutenzione. L'autopsia ha rivelato dettagli importanti, tra cui lesioni compatibili con un intrappolamento meccanico. La salma sarà restituita alla famiglia per i funerali. La struttura è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Nella provincia di Rimini , un tragico evento ha scosso la comunità: un ragazzo di 12 anni, di nome Brandimarti, è deceduto per annegamento.

La Procura di Rimini ha aperto un'indagine approfondita per far luce sull'accaduto, con particolare attenzione alle dinamiche che hanno portato alla morte del giovane.

L'autopsia, effettuata sul corpo del ragazzo, ha confermato la causa del decesso per annegamento, ma l'indagine si concentra ora sulle circostanze che hanno portato a questo esito fatale.

Il dramma si è consumato durante una vacanza, con la famiglia del giovane, originaria di San Benedetto del Tronto, che si trovava a Rimini per un periodo di relax.

Il ragazzo è stato soccorso in arresto cardiaco e trasportato d'urgenza all'ospedale Infermi di Rimini, dove purtroppo, dopo alcuni giorni di ricovero, è deceduto.

Il dolore per la perdita è immenso e si aggiunge all'angoscia per le indagini in corso.

La comunità locale e non solo, si stringe attorno alla famiglia Brandimarti, colpita da un lutto così inaspettato e straziante.

Si attendono gli sviluppi delle indagini per comprendere appieno cosa sia successo e accertare eventuali responsabilità.





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