Tragedia a Rocca Priora: un ragazzo di 16 anni si toglie la vita il giorno dopo la fine della scuola

Un ragazzo di 16 anni si è tolto la vita il giorno dopo la fine della scuola a Rocca Priora. La dirigenza scolastica ha convocato studenti, famiglie e docenti e ha attivato un servizio straordinario di supporto psicologico per offrire assistenza a chi sta vivendo con particolare difficoltà questo momento.

A 16 anni un ragazzo di Rocca Priora si toglie la vita il giorno dopo la fine della scuola. La dirigenza scolastica ha convocato studenti, famiglie e docenti e ha attivato un servizio straordinario di supporto psicologico per offrire assistenza a chi sta vivendo con particolare difficoltà questo momento.

Il giovane avrebbe lasciato una breve lettera ai propri familiari, nella quale avrebbe espresso un profondo senso di inadeguatezza e chiesto scusa per quanto stava per compiere. Il dolore dei genitori e dei parenti è apparso composto ma profondo, mentre gli amici di sempre si sono stretti attorno a loro in un momento particolarmente difficile. La scuola non c'entra niente, ha dichiarato la madre del ragazzo, sottolineando come non vi siano elementi che colleghino il gesto all'esperienza scolastica.

Gli accertamenti proseguono e gli investigatori stanno esaminando anche il contenuto del telefono cellulare del giovane nella speranza di acquisire elementi utili a comprendere il contesto emotivo e personale che potrebbe aver preceduto il gesto. La vicenda riporta l'attenzione sull'importanza dell'ascolto e del sostegno psicologico rivolto ai giovani, soprattutto nei momenti di fragilità emotiva. Una tragedia che lascia una comunità intera in lutto e molti interrogativi ancora senza risposta.

Il giovane era un ragazzo assolutamente solare, ha ricordato la zia del giovane, quindi non riusciamo davvero a spiegarci questo gesto che riteniamo del tutto incongruente rispetto a quello che era la sua natura. Anche la preside del Cicerone lo ha descritto come uno studente modello, che andava molto bene a scuola e che stava anche progettando un imminente viaggio Erasmus.

La classe era molto inclusiva, ha sottolineato, e lui aveva una amica e compagna con cui andava molto molto d'accordo. Forse proprio la fine dell'anno scolastico potrebbe aver improvvisamente acuito il senso di solitudine del sedicenne





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