Tragedia a Roccafranca: 22enne muore dopo caduta dal cofano di un'auto durante un gioco pericoloso

Un gruppo di amici a Roccafranca, nel Bresciano, stava facendo un pericoloso gioco. Pio Domenico Fazzolari, 22 anni, si è aggrappato al cofano di un'auto guidata da un amico. Durante il percorso, ha perso la presa ed è caduto, riportando un trauma cranico mortale. Il conducente è indagato per omicidio stradale. I test su alcol e droghe sono risultati negativi. La comunità locale è in lutto.

Una serata tra amici si è trasformata in tragedia a Roccafranca, in provincia di Brescia, la sera del primo giugno. Pio Domenico Fazzolari , un giovane di 22 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23 in via Michelangelo, una strada residenziale del paese.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo stava partecipando a un pericoloso gioco insieme ad alcuni amici: si era aggrappato al cofano di una Dacia Duster, guidata da un amico che lo stava accompagnando verso casa. Durante il percorso, per ragioni ancora da accertare, avrebbe perso la presa, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un trauma cranico fatale. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

La Procura ha iscritto il conducente del veicolo nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale, un atto necessario per consentire approfondimenti. Sull'auto erano presenti anche altri due amici. Tutti i giovani sono stati sottoposti ad accertamenti tossicologici e all'alcol test all'ospedale Civile di Brescia, con esito negativo. Le indagini sono in corso per raccogliere testimonianze e chiarire la dinamica esatta.

La notizia ha scosso la comunità di Roccafranca, dove il giovane era ben conosciuto





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