Tragedia a Roma: donna di 73 anni uccisa da un'auto sulle strisce pedonali

Una donna di 73 anni è morta dopo essere stata investita da un'Alfa Romeo 159 mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale dei Colli Portuensi a Roma. L'incidente è avvenuto martedì sera e ha scatenato indagini per accertare le responsabilità.

Una donna di 73 anni è morta tragicamente dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale dei Colli Portuensi, a Roma , nella zona di Monteverde .

L'incidente è avvenuto martedì sera, intorno alle 22:30 del 5 maggio, all'altezza del civico 106. La vittima, un'anziana italiana, è stata travolta da un'Alfa Romeo 159 guidata da un uomo di 60 anni mentre attraversava la strada. L'impatto è stato così violento da sbalzarla per diversi metri, causando il decesso prima che potesse essere trasportata in ospedale.

Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, tra cui il personale del 118 e gli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale, non è stato possibile salvarla. Il conducente dell'Alfa Romeo, che proveniva da via Arati in direzione via Monteverde, si è fermato subito dopo l'incidente per chiamare i soccorsi. È stato trasportato all'ospedale San Camillo, dove è stato medicato e sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol o droghe nel sangue.

Le indagini sono in corso per stabilire se la donna si trovasse effettivamente sulle strisce pedonali al momento dell'investimento e per accertare la velocità alla quale viaggiava l'auto, che si sospetta fosse superiore ai limiti consentiti. L'Alfa Romeo è stata sequestrata per ulteriori accertamenti. La polizia locale sta analizzando i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'incidente e determinare le responsabilità.

La comunità locale è sotto shock per la tragica perdita, e le autorità stanno valutando misure per migliorare la sicurezza stradale in quella zona





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