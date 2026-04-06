Tragedia a Roma: Mattia, promessa del calcio, muore investito a 16 anni. Un altro incidente mortale sulla Tuscolana

Un sedicenne promessa del calcio, Mattia Rizzetti, perde la vita a Casal Monastero investito da un'auto. In corso le indagini per accertare le dinamiche dell'incidente e le responsabilità. Un altro tragico evento sulla via Tuscolana, con la morte di Patrizia Trabucco e del sedicenne Damiano Atzeni.

Stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici quando un tragico destino ha spezzato la sua giovane vita. Mattia Rizzetti , sedicenne e promessa del calcio giovanile, ha perso la vita sabato poco dopo la mezzanotte lungo via Ratto delle Sabine, a Casal Monastero , un quartiere nella zona est di Roma . Il giovane stava attraversando la strada principale, all'altezza del civico 2, quando è stato investito da una Peugeot 208 guidata da un diciannovenne residente anch'egli nella zona.

L'incidente ha causato la sua morte immediata, gettando nello sconforto la comunità e aprendo un'inchiesta per accertare le responsabilità. Il conducente della vettura, sotto shock, ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma purtroppo le condizioni di Mattia sono apparse subito gravissime. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente, trasportando il ragazzo in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Gli agenti del VII gruppo Tuscolano della Polizia Locale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente, per stabilire con precisione le cause che hanno portato a questa tragica perdita. \Le indagini sono attualmente in corso per fare piena luce sull'accaduto. Gli agenti della Polizia Municipale stanno lavorando per chiarire le circostanze dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Il diciannovenne alla guida della Peugeot è stato sottoposto ai test per alcol e droga, e l'auto è stata sequestrata per ulteriori accertamenti. Sarà cruciale determinare la velocità a cui viaggiava il conducente, considerando che via Ratto delle Sabine è una strada dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari. Inoltre, gli investigatori dovranno stabilire se l'attraversamento del pedone stesse avvenendo sulle strisce pedonali. La dinamica dell'incidente, secondo i primi accertamenti, suggerisce che l'impatto sia stato violento, con il corpo del ragazzo sbalzato a diversi metri di distanza. La Procura ha disposto l'autopsia per accertare con precisione le cause del decesso, in particolare per capire l'entità dei danni riportati e le cause dirette della morte. L'ipotesi degli investigatori è che il ragazzo possa aver battuto violentemente la testa nell'impatto. L'incidente ha scosso profondamente la comunità di Casal Monastero, e ha riportato alla ribalta il problema della sicurezza stradale. \Questo tragico evento si aggiunge a una serie di incidenti stradali che hanno colpito la Capitale, evidenziando l'urgenza di misure per la prevenzione e la sicurezza. Purtroppo, il dramma non si è fermato a questo incidente. Nella serata di venerdì 3 aprile, a Vermicino, lungo la via Tuscolana, un altro tragico incidente ha causato la morte di Patrizia Trabucco, una donna di 51 anni residente a Monte Compatri. La donna, operatrice sociosanitaria, stava viaggiando sulla sua Fiat Punto in direzione Frascati insieme a due delle sue tre figlie quando, all'altezza dell'incrocio con via Antonio Anile, si è scontrata frontalmente con una Fiat 500. Nell'incidente è morto anche Damiano Atzeni, un sedicenne che viaggiava come passeggero sulla Fiat 500. Questi eventi sottolineano l'importanza di intensificare gli sforzi per garantire la sicurezza sulle strade, attraverso controlli più severi, sensibilizzazione e interventi strutturali. La perdita di giovani vite, come quelle di Mattia e Damiano, è un dolore insopportabile per le famiglie e per l'intera comunità, e richiede un impegno costante per prevenire ulteriori tragedie





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