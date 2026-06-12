Tragedia a San Nicandro Garganico: 17enne investito e ucciso dopo una festa di compleanno

Un giovane di 17 anni è morto investito da un'auto guidata da un amico mentre tornava a piedi da una festa di compleanno a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. L'incidente è avvenuto nella notte e non ha lasciato scampo al ragazzo. Le autorità indagano sulla dinamica e la comunità locale è sotto shock.

La festa di compleanno di un gruppo di giovani a San Nicandro Garganico , in provincia di Foggia , si è trasformata in una tragedia nella notte tra venerdì e sabato.

Intorno alle quattro del mattino, mentre alcuni ragazzi stavano rientrando a piedi dall'evento, un'autovettura li ha investiti in pieno, uccidendo sul colpo un diciassettenne. Il veicolo era guidato da un altro partecipante alla festa, un amico della vittima. L'incidente è avvenuto in via Torre Mileto, nei pressi di una curva a circa un chilometro dal centro del paese. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità. La famiglia del ragazzo, molto conosciuta nella comunità, è stata colta da un profondo dolore: il padre è consulente del lavoro, la madre un'insegnante. La comunità di San Nicandro Garganico si è stretta intorno ai familiari in questo momento di lutto, esprimendo cordoglio e solidarietà.

L'incidente solleva ancora una volta la questione della sicurezza stradale, specialmente in orari notturni e in zone meno illuminate, e mette in luce le conseguenze devastanti di un attimo di disattenzione alla guida. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e ha disposto l'autopsia sul corpo del diciasettenne. Il conducente dell'auto, sotto shock, è stato ascoltato dagli inquirenti. La comunità locale ha organizzato una fiaccolata in memoria del ragazzo e ha proclamato il lutto cittadino.

La scuola frequentata dalla vittima ha espresso il suo dolore e ha dedicato un pensiero agli studenti. Questo evento luttuoso ha colpito profondamente l'intera cittadina pugliese, ricordando a tutti l'importanza della responsabilità al volante e la fragilità della vita





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incidente Stradale Omicidio Stradale San Nicandro Garganico Foggia Giovane Morto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragedia del Mottarone, la Corte dei conti chiede 15 milioni di euro ai tre condannatiIntanto Nerini, Tadini e Perocchio sono ancora in attesa di sapere come scontare la pena

Read more »

Eros Ramazzotti ritorna a San Siro, festa con Giorgia, Elisa e PezzaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Eros Ramazzotti ritorna a San Siro, grande festa con Giorgia, Max Pezzali ed Elisa

Read more »

Tragedia sfiorata durante l'amichevole pre-Mondiale tra Ungheria e KazakistanUna telecamera sospesa sopra il terreno di gioco precipita in campo durante l'amichevole pre-Mondiale tra Ungheria e Kazakistan, causando un grande spavento per calciatori, staff e tifosi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Read more »

Ungheria-Kazakistan, tragedia sfiorata: una spidercam si schianta sul terreno da 20 metriUn episodio potenzialmente pericoloso ha scosso l’amichevole tra Ungheria e Kazakistan, disputata ieri e conclusasi con la vittoria degli ungheresi per 3-1.

Read more »