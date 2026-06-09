Tragedia a Sanluri: muore in incidente stradale il giovane candidato Matteo Mocci

Un incidente stradale a Sanluri ha ucciso Matteo Mocci, 25enne candidato al consiglio comunale, mentre la comunità festeggiava la fine delle elezioni. Il sindaco ha sospeso i festeggiamenti.

La serata di lunedì 8 giugno, che doveva essere un momento di festa per la conclusione dello spoglio elettorale a Sanluri , in provincia del Medio Campidano, si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità.

Matteo Mocci, 25 anni, candidato al consiglio comunale nella lista guidata da Cinzia Fenu, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nei pressi della frazione di Podere Magnaboschi. Il giovane, molto conosciuto in paese per il suo impegno nella compagnia barracellare e per la sua recente candidatura politica, si stava recando al lavoro presso un agriturismo a Sanluri Stato, un tragitto che percorreva ogni giorno con la sua Fiat Panda.

Secondo le prime ricostruzioni, l'auto del 25enne si è scontrata frontalmente con una Ford Fiesta guidata da un uomo di 45 anni, residente a Serramanna, che era suo collega di lavoro. L'impatto è stato violentissimo: la carrozzeria delle due vetture ha ceduto sotto la forza della collisione, e per Matteo non c'è stato scampo. I soccorritori del 118, intervenuti immediatamente, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le ferite riportate dal ragazzo erano troppo gravi.

Il conducente della Fiesta, invece, ha riportato traumi diffusi ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo; le sue condizioni, pur serie, non sarebbero pericolose per la vita. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che dovranno accertare le cause dello schianto frontale su una strada percorsa ogni giorno da molti lavoratori della zona





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