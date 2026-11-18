Incidente mortale a San Bartolomeo al Bosco. Uno sparato scambiato per cinghiale causa la morte di Emilio Ghiso, 26 anni, e il suicidio dello zio Giuseppe, 79 anni.

Una battuta di caccia nelle colline savonesi si è trasformata in una tragedia familiare irreparabile, segnando la fine delle vite di due uomini legati da un forte legame di parentela. I corpi senza vita di Giuseppe Ghiso, 79 anni, ed Emilio Ghiso, 26 anni, sono stati rinvenuti nella mattinata nella zona impervia vicina al convento dei frati minori cappuccini. Si tratta rispettivamente di zio e nipote, residenti a San Bartolomeo al Bosco sulle alture di Savona.

Dinamica dell'incidente mortale

Le indagini condotte dai carabinieri forestali guidati dal tenente Danilo Correale stanno ricostruendo minuziosamente i movimenti dei due uomini durante l'attività venatoria. La prima ricostruzione conferma che lo sparatore, scambiando il cugino per un cinghiale, ha fatto fuoco sul nipote. L'identificazione errata della preda ha innescato la catena di eventi fatali che ha portato alla morte di Emilio Ghiso, 26 anni.

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Immediatamente dopo aver compreso la gravità dell'errore fatale, Giuseppe Ghiso, 79 anni, ha deciso di porre fine alla propria vita sul posto. Questa reazione drammatica ha concluso la dinamica dell'accaduto, lasciando gli inquirenti a verificare i dettagli tecnici e contestuali dello scambio d'identità nel folto della selvaggina.

Intervento dei soccorsi d'emergenza

L'allarme è scattato poco dopo le 11:00 nella zona impervia nei pressi del convento dei frati minori cappuccini. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 e la Croce Rossa di Quiliano, affiancati dai vigili del fuoco e dalle unità di soccorso alpino. La complessità del terreno ha richiesto l'impiego di risorse specializzate per il recupero dei corpi.

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La tempestività degli interventi non ha potuto salvare le due vittime, ma ha permesso di isolare la scena e avviare le verifiche preliminari. La Croce Rossa di Quiliano ha collaborato con le altre forze dell'ordine per gestire la scena del crimine e garantire la sicurezza delle operazioni di recupero nel settore montuoso.

Ruolo delle autorità competenti

Le indagini sono state affidate specificamente ai carabinieri forestali, sotto la direzione del tenente Danilo Correale. La competenza territoriale di questi corpi è fondamentale per analizzare le modalità di caccia e rispettare le normative vigenti nella provincia di Savona. Gli accertamenti in corso mirano a stabilire con certezza giuridica la dinamica dello sparo e le circostanze precise che hanno portato al suicidio di Giuseppe Ghiso.

La famiglia delle vittime, originaria di San Bartolomeo al Bosco, sta vivendo un momento di profondo lutto. L'evento ha colpito duramente la comunità locale, ricordando i pericoli insiti nelle attività venatorie condotte in aree boscose e poco visibili. Le autorità stanno lavorando per fornire risposte chiare alla popolazione.

Impatto sociale e prospettive future

Questo episodio ha riaperto il dibattito sulla sicurezza nelle battute di caccia e sulla responsabilità dei partecipanti. L'uso di armi da fuoco in ambienti naturali richiede una concentrazione costante e una verifica immediata della preda. La tragedia di Emilio Ghiso e Giuseppe Ghiso rappresenta un monito sulla necessità di precauzioni estreme durante le uscite venatorie.

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Le indagini dei carabinieri forestali procederanno per raccogliere tutte le prove necessarie a chiarezza. La conclusione delle attività investigative permetterà di archiviare il caso con le dovute certezze, offrendo un quadro completo degli eventi che hanno portato a questa duplice perdita nella provincia savonese.