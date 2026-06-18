Tragedia a Syros: Sara Ceccantini perde la vita in un violento incidente stradale

Sara Ceccantini, 37enne di Arezzo, muore in un incidente su Syros poco prima del suo matrimonio. Rilasciati i due sospetti, l'autopsia è prevista per il 18 giugno mentre le autorità greche indagano sulla dinamica dell'impatto.

L'autopsia di Sara Ceccantini è stata programmata per venerdì 18 giugno 2026, mentre le indagini delle autorità greche continuano a ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 giugno sull'isola di Syros .

La giovane di 37 anni, originaria di Arezzo, si trovava lì per festeggiare il suo addio al nubilato, poco prima del previsto matrimonio a Civitella in Val di Chiana. Poco prima delle tre del mattino, mentre era seduta sul lato destro del veicolo, ha ricevuto una telefonata dal futuro marito rassicurandolo sul ritorno in albergo. Pochi minuti dopo, le due auto si sono scontrate violentemente.

L'urto, secondo il compagno di Sara, ha colpito con particolare intensità il lato destro dell'auto, dove la donna era posizionata, provocandone il decesso poco dopo il trasporto in ospedale. Le indagini hanno portato alla detenzione, per breve tempo, di due individui: l'amico italiano che accompagnava la vittima, alla guida dell'auto in cui viaggiava Sara, e il conducente greco dell'altro veicolo coinvolto nella collisione.

Entrambi sono stati sottoposti a tutti i controlli di rito, inclusi i test alcolemici, risultato negativo, e a ulteriori verifiche tecniche sul veicolo. Dopo i primi accertamenti, le autorità hanno deciso di rilasciare entrambi i sospetti, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti a sostenere una responsabilità penale nel loro caso. Oltre a Sara, è rimasta ferita un'altra passeggera, un'amica della festeggiata, trasferita d'urgenza in un centro di terapia intensiva ad Atene.

Attualmente la sua condizione è stabile e sotto costante monitoraggio medico. La famiglia di Sara, presente in Grecia, è ormai in attesa del ritorno della salma in Italia; il trasferimento, tuttavia, potrebbe richiedere ancora diversi giorni a causa delle procedure di rimpatrio e dei formalismi burocratici. Il caso ha suscitato un'ondata di commozione sui social, con numerosi messaggi di vicinanza al compagno e alla famiglia.

L'autopsia, che avverrà il 18 giugno, dovrà fornire ulteriori elementi per chiarire le cause esatte del trauma, mentre la Polizia greca continua a raccogliere testimonianze e a esaminare i dati dei dispositivi di bordo delle auto per ricostruire con precisione la sequenza temporale dell'impatto. La vicenda, ancora avvolta da qualche incertezza, rimane al centro dell'attenzione dei media italiani, che hanno seguito con particolare interesse i dettagli della tragica notte di Syros, la quale ha interrotto bruscamente le celebrazioni di quello che doveva essere l'ultimo weekend di libertà della futura sposa





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incidente Stradale Syros Sara Ceccantini Indagini Autopsia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Morto in Grecia la 39enne Sara Ceccantini, in attesa di nozze con Luca BugialliSara Ceccantini, 39enne residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo, ma originaria di Terranuova Bracciolini, sempre nell'Aretino, è deceduta in un terribile incidente stradale avvenuto sull'isola greca di Mykonos, mentre una delle sue amiche sarebbe rimasta ferita.

Read more »

Sara Ceccantini, chi era la giovane italiana morta a MykonosLeggi su Sky TG24 l'articolo Sara Ceccantini, chi era la giovane italiana morta a Mykonos

Read more »

Morta Sara Ceccantini durante l'addio al nubilato a MykonosLa scoperta della morte di Sara Ceccantini avvenuta durante l'addio al nubilato a Mykonos ha scosso l'opinione pubblica. La donna, di 22 anni, era stata trovata priva di sensi nel bagno dell'appartamento di viale Marcello Federici ad Ascoli Piceno.

Read more »

Sara Ceccantini, la mamma morta a Mykonos durante l’addio al nubilato: due versioni sull’incidente, aperta un’inchiestaAvrebbe dovuto sposare il compagno Luca Bugialli sabato prossimo. Insieme avevano una figlia di tre anni e mezzo, per la quale un amico della coppia ha aperto una raccolta fondi

Read more »