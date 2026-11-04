Tragedia a Trieste: Marilisa Covasso muore nell'incendio al Magazzino 18 del Porto Vecchio

Sconvolta la comunità di Trieste dopo la morte di Marilisa Covasso, 21 anni, e un compagno marocchino nel rogo del Magazzino 18. Indagine in corso della Procura per chiarire le dinamiche dell'incendio.

La città di Trieste è stata scossa dalla tragedia avvenuta nella serata di domenica 1 novembre, quando un violento incendio ha causato la morte di due giovani all'interno di un edificio abbandonato. Marilisa Covasso, residente a Tomba di Buja, aveva soltanto 21 anni e la sua vita è stata tragicamente interrotta nel cuore del capoluogo friulano. La giovane si trovava insieme a un amico ventitreenne di nazionalità marocchina, anch'egli deceduto nelle fiamme che hanno consumato il Magazzino 18, sito nell'area del Porto Vecchio. Questa perdita doppia ha generato un profondo lutto nell'intera comunità locale.

Dinamica dell'incendio e vittime

Le prime ricostruzioni degli investigatori indicano che il rogo è partito improvvisamente, colpendo senza lasciar via di fuga ai presenti. Marilisa Covasso era rimasta intrappolata al piano superiore dello stabile fatiscente, che da tempo era precluso al pubblico e dichiarato inagibile. Accanto al suo corpo, i soccorritori hanno rinvenuto la salma del giovane compagno, un ragazzo poco più che ventenne già interessato da un precedente decreto di espulsione. Le fiamme e il fumo denso si sono propagati verso l'alto con velocità devastante, sigillando le uscite e impedendo qualsiasi tentativo di salvezza per i due ragazzi che si trovavano al secondo piano.

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Ipotesi sulle cause del rogo

Le indagini stanno focalizzando l'attenzione sulle possibili origini dell'incendio, con gli agenti della Polizia di Stato che stanno raccogliendo testimonianze da chi si trovava nei pressi del Magazzino 18 al momento dell'innesco. Secondo le prime analisi, il fuoco potrebbe essere stato acceso intenzionalmente come fonte di calore da alcuni migranti che stazionavano nell'area del porto. Nello specifico, si sospetta l'utilizzo di un fuoco d'emergenza sul piano terra per riscaldarsi, un gesto che ha avuto conseguenze irreparabili data la presenza dei due giovani al piano superiore e la natura infiammabile dell'edificio abbandonato.

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Reazioni istituzionali e indagine della Procura

L'amministrazione comunale di Trieste, guidata dalla sindaca Silvia Pezzetta, ha espresso il proprio profondo cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia della giovane vittima. La perdita drammatica ha lasciato senza parole l'intero paese, sottolineando la gravità di un evento che colpisce nel segno una giovane vita promettente. Parallelamente, la Procura della Repubblica di Trieste ha aperto un fascicolo d'inchiesta formale per fare piena luce sulla dinamica esatta dell'accaduto e per accertare eventuali responsabilità penali o amministrative. Le forze dell'ordine, inclusi i carabinieri di Buja, mantengono uno stretto contatto con le istituzioni locali per monitorare ogni sviluppo della vicenda.

Responsabilità e prossimi passi

Restano da chiarire con esattezza i motivi per cui Marilisa Covasso e il suo compagno si trovassero all'interno di un immobile messo in sicurezza da tempo e considerato pericoloso. L'indagine continuerà per determinare se vi siano state negligenze nella custodia dello stabile o se le responsabilità ricadano esclusivamente sugli autori materiali dell'incendio. La comunità friulana attende gli esiti delle indagini mentre le famiglie delle vittime affrontano il dolore di una perdita così improvvisa e ingiustificabile, in un episodio che ha messo in luce la fragilità di luoghi abbandonati e la vulnerabilità delle persone in situazioni di marginalità.