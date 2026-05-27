Tragedia a Vallecorsa: quindicenne Tommaso cade dal balcone del secondo piano e rischia la vita

Un ragazzo di 15 anni cade dal balcone di otto metri a Vallecorsa, subendo gravi lesioni interne. La madre chiama subito il 118; il giovane è trasferito d'urgenza a Roma su eliambulanza. I Carabinieri indagano sulle cause dell'incidente, mentre la comunità locale si mobilita per sostenere la famiglia.

Nel pomeriggio di un tranquillo sabato di fine aprile, a Vallecorsa , piccolo comune della provincia di Frosinone, il destino di Tommaso , quindicenne della scuola media, è stato stravolto da un evento drammatico.

Il ragazzo, che viveva all'interno di un appartamento al secondo piano, è precipitato dal balcone di circa otto metri di altezza, subendo lesioni interne gravissime che lo hanno lasciato in condizioni di estrema gravità. La vicenda è stata denunciata immediatamente dalla madre, presente nella stanza al momento della caduta, che ha chiamato senza esitazione il numero unico di emergenza.

Nei minuti successivi, sul luogo è stata inviata un'ambulanza del 118, il cui personale ha avviato le prime manovre di soccorso, tentando di stabilizzare le condizioni vitali del giovane, ormai in fin di vita. I soccorritori hanno constatato la presenza di numerosi traumi addominali e toracici, rendendo necessario un rapido trasferimento in una struttura di livello più avanzato.

Per tale ragione, Tommaso è stato imbarcato su un'eliambulanza diretta a Roma, dove i reparti di traumatologia d'emergenza hanno potuto valutare gli interventi chirurgici più urgenti. Nel frattempo, le forze dell'ordine, rappresentate dai Carabinieri della stazione locale, hanno perquisito l'area del viale Roma, avviando le indagini preliminari per comprendere le dinamiche esatte della caduta.

Le prime ipotesi indicano una possibile perdita di equilibrio, ma le autorità hanno dichiarato che saranno eseguiti accertamenti più approfonditi, comprese le verifiche sullo stato di manutenzione del balcone e sulla presenza di eventuali ostacoli o oggetti che avrebbero potuto contribuire al tragico evento. La famiglia del giovane è stata immediatamente informata della gravità della situazione; il padre, impegnato in una giornata di lavoro presso un autosalone di Frosinone, è rientrato al pomeriggio per affrontare la notizia sconvolgente.

I vicini di casa hanno osservato la scena con grande apprensione, sottolineando come il tragico avvenimento abbia colto tutti di sorpresa in una zona solitamente tranquilla e priva di incidenti. La notizia ha suscitato una forte commozione nella comunità di Vallecorsa, dove le scuole, le associazioni civiche e i residenti hanno espresso solidarietà e offerto sostegno alla famiglia di Tommaso, organizzando anche una raccolta fondi per coprire le spese mediche impreviste.

Il dramma ha inoltre riaperto il dibattito sulla sicurezza dei balconi nelle abitazioni private, spingendo le amministrazioni locali a valutare la necessità di controlli più rigorosi e di interventi di manutenzione preventiva. Nel frattempo, i medici dell'ospedale romano hanno comunicato che la vita del ragazzo è stabile ma ancora critica, con gli specialisti che monitorano costantemente i segni vitali e valutano la necessità di ulteriori interventi chirurgici d'urgenza.

La condizione di Tommaso rimane in bilico, mentre la comunità di Vallecorsa e tutti gli abitanti della zona attendono con speranza e ansia l'esito dei delicati trattamenti medici.





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