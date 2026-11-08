Tragedia a Vercelli: 35enne muore per paracadute parzialmente aperto al campo volo

Morte tragica nel campo volo di Vercelli: un 35enne perde la vita dopo che il suo paracadute si è aperto solo a metà durante il lancio dal Pilatus Porter. Dettagli e testimoni.

Una tragedia ha colpito il campo volo di Vercelli nel pomeriggio di venerdì, causando la morte di un uomo di 35 anni. L'incidente è avvenuto in via Lamporo, dove si trova l'aeroporto dedicato alle attività aeronautiche. Il decesso è legato a un errore critico durante una discesa in paracadute, evento che ha sollevato profonda costernazione nella locale comunità sportiva e tra gli operatori del settore.

Dettagli dell'incidente aereo e lancio

L'operazione di salvataggio è stata attivata intorno alle 14:30 dopo che i soccorsi hanno ricevuto l'allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del servizio di soccorso 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la scena e prestare i primi aiuti. Le prime indagini suggeriscono che l'uomo abbia tentato un lancio da un velivolo Pilatus Porter, un aereo monomotore capace di trasportare dieci persone. L'aereo era decollato specificamente dal campo volo di Vercelli, base operativa della scuola di paracadutismo Vzone Skyline.

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Malfunzionamento paracadute e dinamiche

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il paracadute del 35enne si sarebbe aperto solo parzialmente durante la fase di discesa. Questo malfunzionamento ha impedito un atterraggio sicuro, portando alla morte del pilota. La sequenza degli eventi indica che l'errore tecnico o operativo è avvenuto durante il momento cruciale dell'apertura del dispositivo di sicurezza. I vigili del fuoco e il personale medico hanno raggiunto la scena per constatare i danni, ma non è stato possibile intervenire in tempo per salvare la vittima.

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Reazione delle autorità e indagini

Le forze dell'ordine hanno immediatamente isolato l'area per permettere le indagini preliminari. L'obiettivo è stabilire con certezza se l'apertura parziale del paracadute sia dovuta a un difetto del dispositivo, a un errore di montaggio o a una procedura di lancio non corretta. La scuola di paracadutismo Vzone Skyline ha sospeso le attività ordinarie nel campo volo di Vercelli in attesa dei risultati tecnici. L'incidente ha dimostrato quanto siano delicati i margini di sicurezza in questo sport, anche quando vengono seguite le procedure standard.

Impatto sulla comunità locale e sicurezza

L'evento ha avuto un forte impatto emotivo sulla comunità di Vercelli, che ha perso un appassionato di volo. La presenza di un aereo come il Pilatus Porter, comunemente usato per addestramento, rende la tragedia ancora più complessa da analizzare. Si esaminerà ora se ci siano stati controlli preventivi adeguati sui dispositivi di sicurezza utilizzati dai membri della scuola Vzone Skyline. Il caso verrà approfondito per migliorare le normative di sicurezza nel campo volo di Vercelli e prevenire futuri incidenti simili.