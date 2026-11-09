Tragedia a Vercelli: morto Vincenzo Criscuolo durante lancio con paracadute

Vincenzo Criscuolo, 35 anni, muore a Vercelli durante un lancio con paracadute. La vela si è aperta parzialmente causando la caduta mortale. Ecco i dettagli.

Si è verificata una grave tragedia sportiva nella giornata di domenica pomeriggio a Vercelli, nella provincia piemontese. La morte di Vincenzo Criscuolo, un uomo di trentacinque anni, ha segnato un momento di profundo dolore per la comunità locale e per i familiari della vittima. L'incidente si è verificato durante l'esecuzione di un lancio con il paracadute, un'attività sportiva che Criscuolo praticava con regolarità e competenza.

Dettagli dell'incidente a Via Lamporo

L'evento mortale si è consumato nelle vicinanze del campo volo situato in via Lamporo, una zona nota per le attività aeronautiche della zona. Il decesso di Vincenzo Criscuolo, originario di Caserta ma residente a Milano da tempo per motivi di lavoro, è avvenuto intorno alle ore quattordici e trenta. L'allarme è scattato immediatamente non appena la dinamica dell'incidente è divenuta chiara agli occhi dei presenti e dei soccorritori.

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Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, la vela del paracadute di Vincenzo Criscuolo si sarebbe aperta solo parzialmente durante la fase di discesa. Questo malfunzionamento tecnico ha impedito una atterraggio sicuro, facendo precipitare l'uomo al suolo con una forza devastante. La caduta è avvenuta a breve distanza dal punto di decollo, in una zona prossima alla casa circondariale presente nell'area.

La risposta dei soccorsi e delle forze dell'ordine

La violenza dello schianto è stata tale da non lasciare scampo a Vincenzo Criscuolo. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente, hanno potuto solamente constatare e confermare il decesso della vittima. Non sono state possibili operazioni di rianimazione dato lo stato incompatibile con la vita in cui versava l'uomo dopo l'impatto.

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Ora il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto spetta interamente alle forze dell'ordine e agli inquirenti competenti per la zona. Gli investigatori devono effettuare tutti i rilievi tecnici necessari sul campo volo di via Lamporo per stabilire le cause esatte del malfunzionamento della vela. Sarà fondamentale verificare eventuali responsabilità o negligenze nella preparazione o nell'uso dell'attrezzatura.

Il contesto e le indagini future

Vincenzo Criscuolo non era un principiante nel paracadutismo. Il fatto che praticasse regolarmente questo sport e che non si trattasse del suo primo lancio aggiunge complessità alla vicenda. Gli esperti dovranno analizzare se il problema sia dovuto a un difetto meccanico del paracadute, a un errore umano o a condizioni atmosferiche avverse non prese in considerazione.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire ogni aspetto della tragedia. L'obiettivo delle autorità è fornire un resoconto completo e preciso dell'incidente, assicurandosi che la memoria di Vincenzo Criscuolo sia associata a una comprensione completa degli eventi che hanno portato alla sua morte prematura. La comunità sportiva attende con preoccupazione i risultati delle verifiche tecniche.