Incidente mortale sulla A1 tra Afragola e Acerra. Decedono Vincenzo Ricci e Teresa Fabozzi, oncologi stimati, in un urto tra due vetture che ha causato incendi e vittime gravi.

La notte scorsa, un incidente automobilistico sulla A1 Milano-Napoli ha provocato la morte di due medici oncologi di grande reputazione professionale: il dottor Vincenzo Ricci e la dottoressa Teresa Fabozzi. L'urto, verificatosi al km 750 del tronco autostradale compreso tra il nodo A1/A16 e il nodo di Acerra-Afragola, ha coinvolto due autovetture e ha causato gravi disagi alla viabilità con lunghe code, successivamente risolte. Le vittime erano entrambe figure di spicco nelle rispettive strutture ospedaliere, lasciando un vuoto significativo nel personale medico e nelle comunità pazienti che seguivano.

Dettagli tecnici dell'incidente A1 Afragola

La Polizia Stradale ha condotto una prima ricostruzione dinamica dell'urto che ha impegnato le due auto, evidenziando la gravità degli impatti subiti. Il dottor Vincenzo Ricci, già paziente delle forze dell'ordine, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo a causa della violenza dello scontro e ha riportato lesioni fatali nell'impatto contro l'asfalto dell'autostrada. L'automobile su cui viaggiava il medico dell'ospedale San Pio di Benevento è andata in fiamme subito dopo l'impatto, a causa della rottura del serbatoio del carburante.

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La situazione è risultata ancora più drammatica per la dottoressa Teresa Fabozzi, in servizio presso l'ospedale del Mare come oncologa da un anno. Il fuoco scoppiato nell'abitacolo ha impedìto ogni tentativo di soccorso immediato, causando la carbonizzazione della dottoressa Fabozzi e la sua morte istantanea. La terribile dinamica dell'incendio ha reso necessario l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco, presenti sul luogo insieme al personale sanitario e meccanico per estinguere le fiamme e recuperare i corpi.

Profili professionali delle vittime

Il dottor Vincenzo Ricci svolgeva la propria attività professionale presso l'ospedale San Pio di Benevento, dove era molto apprezzato per la sua competenza e dedizione verso i pazienti oncologici. La sua morte precoce interrompe una carriera caratterizzata da anni di studio e assistenza sanitaria, segnando un lutto non solo per la famiglia ma anche per l'intera struttura sanitaria di riferimento.

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La dottoressa Teresa Fabozzi lavorava presso l'ospedale del Mare di Napoli, dove si era trasferita da un anno. Anche lei era stimata sia dai colleghi medici che dai pazienti per la sua alta professionalità e la capacità di comunicare efficacemente nelle delicate fasi di trattamento delle malattie tumorali. La scomparsa di due medici così preparati rappresenta una perdita irreparabile per il sistema sanitario regionale, evidenziando la necessità di mantenere e valorizzare il personale esperto.

Conseguenze e interventi sul territorio

Oltre alle due vittime mortali, l'incidente ha causato un ferito lieve, identificato come un giovane residente a Cardito, conducente dell'altra autovettura coinvolta nello scontro. La sua condizione è rimasta stabile dopo il soccorso immediato, e le cure necessarie sono state fornite dal personale sanitario intervenuto. L'impatto ha richiesto l'intervento coordinato di tutte le forze dell'ordine e dei soccorsi, tra cui il 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia, per garantire la pulizia dell'autostrada e la viabilità.

Le code create nel tratto autostradale si sono risolte nel corso delle ore successive, ma l'evento ha messo in luce la fragilità delle infrastrutture e l'importanza della sicurezza stradale. La Polizia Stradale ha avviato le indagini preliminari per accertare le cause precise dello scontro, tra cui la possibile velocità eccessiva o le condizioni della strada. Nel frattempo, i colleghi e le istituzioni hanno espresso dolore e vicinanza alle famiglie delle vittime, ricordando il contributo fondamentale alla salute pubblica fornito dai due medici.