Tragedia A13: due uomini muoiono nel ribaltamento Alfa Romeo tra Padova e Legnaro

Incidente mortale sulla A13 sabato 7 novembre 2026. Due uomini di 38 e 40 anni persi dopo il ribaltamento dell'Alfa Romeo. Ecco i dettagli e le cause.

La notte di sabato 7 novembre 2026 si è trasformata in tragedia sulla direttrice del raccordo autostradale A13, nel tratto compreso tra l'uscita di Padova Sud e il ramo che conduce alla zona industriale, in direzione di Venezia. Un sinistro stradale di grave entità ha causato la morte di due uomini, di 38 e 40 anni, mentre viaggiavano a bordo di un veicolo privato. I due deceduti presentano differenti residenze provinciali, con un domicilio registrato in provincia di Napoli e l'altro in provincia di Taranto.

I Dettagli dell'Incidente sulla A13

Lo schianto si è verificato poco dopo le 2:00 del mattino, in un orario notturno che ha sicuramente inciso sulle condizioni di visibilità e reattività degli automobilisti. L'auto sulla quale viaggiavano i due uomini, un modello Alfa Romeo Giulia, ha perso improvvisamente il controllo della carreggiata. Il veicolo ha oltrepassato il limite stradale, uscendo dalla carreggiata principale per finire nel campo agricolo adiacente, dove ha subito un violento ribaltamento che ha stritolato la scocca.

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La dinamica dell'incidente si è consumata specificamente all'altezza del comune di Legnaro. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, l'Alfa Romeo Giulia ha inizialmente impattato contro la barriera centrale, nota come guard rail. Questo primo contatto ha destabilizzato completamente il veicolo, causando la perdita di aderenza e la perdita di controllo che ha condotto al ribaltamento finale. Le forze dell'ordine stanno ancora lavorando per accertare definitivamente le cause precise che hanno portato alla perdita di stabilità del mezzo.

Le Operazioni di Soccorso e le Vittime

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Padova. I soccorritori hanno dovuto affrontare la difficile operazione di estrazione dei due occupanti intrappolati all'interno delle lamiere contorte dell'Alfa Romeo Giulia. Una volta estratti con cautela, i due uomini sono stati consegnati al personale sanitario del 118, pronto a prestare le prime cure di emergenza sul posto.

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Purtroppo, nonostante i vigorosi tentativi di rianimazione e le immediate cure mediche offerte dal personale specializzato, non ci sono state speranze per nessuno dei due viaggiatori. Entrambi sono deceduti in seguito alle gravissime lesioni riportate nell'impatto. La tragedia ha coinvolto cittadini di diverse regioni italiane, unendo le vite di due uomini che, pur provenendo da zone del Paese diverse, condividevano quella tragica nottata di viaggio sulla statale.

Gli Interventi di Polizia e le Conseguenze

Oltre ai vigili del fuoco e al personale medico, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale ausiliario di Autostrade Italia. La presenza di questi soggetti è stata cruciale per gestire la viabilità, garantire la sicurezza del perimetro dell'incidente e avviare le indagini tecniche di competenza. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona per consentire le perizie necessarie a ricostruire fedelmente la dinamica dello schianto.

Le indagini sulla Polizia Stradale sono ora concentrate sulla verifica di eventuali violazioni del codice della strada, sulle condizioni dell'asfalto e su eventuali fattori meccanici dell'Alfa Romeo Giulia. L'obiettivo è stabilire se la causa del ribaltamento sia da attribuire a una eccessiva velocità, a un errore di guida, a condizioni meteo avverse o a guasti tecnici. Ogni dettaglio conta per chiudere il fascicolo e rendere giustizia alle famiglie delle vittime.

Per i cittadini che utilizzano quotidianamente il raccordo autostradale A13, questo evento ricorda l'importanza della condotta prudente, specialmente nelle ore notturne. Il tratto tra Padova Sud e la zona industriale di Legnaro, sebbene generalmente fluttuante, richiede sempre grande attenzione. Si spera che le indagini possano chiarire rapidamente gli eventi, permettendo alle famiglie di Napoli e Taranto di avere chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questa perdita irreparabile.