Tragedia aerea a Valbrembo: un morto e un ferito grave

Un aereo da turismo è precipitato a Valbrembo, in provincia di Bergamo, causando la morte di un istruttore di volo e il ferimento di un allievo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Nel pomeriggio di lunedì 1 giugno, una tragedia ha colpito Valbrembo , in provincia di Bergamo , dove un piccolo aereo da turismo è precipitato in una zona residenziale.

L'istruttore di volo a bordo, un 26enne, ha perso la vita, mentre il giovane allievo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Secondo le prime ricostruzioni, il Cessna 152 avrebbe avuto un problema durante il volo, perdendo quota e schiantandosi nei pressi di via Don Bosco. I residenti hanno riferito di aver sentito un forte boato e di aver visto l'aereo volare molto basso prima dell'impatto.

Il velivolo ha urtato un pilone della rete elettrica e ha sfiorato alcuni veicoli parcheggiati nella zona. Per fortuna, non ci sono state vittime tra le persone a terra. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e le altre forze dell'ordine. L'istruttore, Daniel Taino, è stato dichiarato morto sul luogo dell'incidente, mentre il ragazzo di 19 anni è stato trasferito d'urgenza in ospedale.

L'area è stata transennata per consentire gli accertamenti tecnici. Le autorità dovranno ora chiarire le cause della perdita di quota del velivolo e se all'origine dello schianto vi sia stato un guasto meccanico o un'altra anomalia. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i resti dell'aereo per ricostruire la dinamica dell'accaduto





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