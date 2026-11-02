Un jet privato Learjet 60 in volo dal Texas verso le Bahamas è precipitato in Florida durante una turbolenza grave. Tutte le nove persone a bordo sono decedute, mentre non ci sono vittime tra la popolazione a terra. L'aereo ha registrato una caduta verticale accelerata prima di impattare vicino a una strada principale.

Si è verificata una drammatica tragedia aerea nella contea di Palm Beach, in Florida, che ha causato la morte di tutte e nove le persone a bordo di un jet privato di tipo Learjet 60.

L'aereo, partito dall'aeroporto di Austin nel Texas con destinazione finale le Bahamas, è precipitato nelle prime ore del pomeriggio della domenica 1 novembre, provocando un impatto devastante al suolo. Le autorità locali e i media statunitensi stanno conducendo un'indagine approfondita per comprendere le cause esatte dell'accaduto, ma i primi dettagli suggeriscono che il velivolo si trovava a un'altitudine di circa 35.000 piedi, equivalenti a 10.660 metri, quando l'equipaggio ha segnalato la presenza di gravi turbolenze e una formazione di ghiaccio sulla struttura esterna dell'aereo.

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Piloti chiedono di salire prima della discesa fatale

Di fronte a questa situazione pericolosa, i piloti hanno richiesto l'autorizzazione per salire di 2.000 piedi al fine di uscire dalla perturbazione atmosferica, ma la situazione è degenerata in pochi secondi con conseguenze fatali. Dopo la richiesta, il velivolo ha iniziato una discesa verticale incontrollata, raggiungendo ratei di caduta estremamente elevati che variavano tra i 10.000 e i 30.000 piedi al minuto.

L'impatto è avvenuto alle ore 12:50 in prossimità di un'importante arteria stradale e a breve distanza da alcune abitazioni private. L'energia cinetica del collisione ha generato un ampio cratere nel terreno e ha innescato un intenso incendio che ha avvolto completamente la fusoliera. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha dichiarato che al momento non si registrano vittime né feriti tra la popolazione terrestre, ringraziando la fortuna che ha protetto gli abitanti della zona dagli schegge e dalle fiamme.

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Duffy conferma le nove vittime e descrive la tragedia

Il Segretario dei Trasporti americano, Sean Duffy, ha definito l'evento una tragedia orribile, confermando con dolore il decesso di tutti i passeggeri e l'equipaggio. Le immagini dello schianto, riprese da un automobilista che si trovava nelle vicinanze, mostrano la violenza dell'impatto e l'esplosione immediata, rendendo necessari avvertimenti sulla delicatezza dei contenuti visivi.

Questa notizia contrasta drammaticamente con altri avvenimenti culturali, come la commedia romantica italiana intitolata Noi un po meglio, che vede come protagonisti Elio Germano e Maria Chiara Giannetta, un'opera cinematografica che cerca di raccontare le dinamiche relazionali con sensibilità, lontana dal caos e dalla fatalità dell'incidente aereo appena accaduto. L'attenzione della comunità internazionale è ora concentrata sui lavori di recupero e sulle indagini dei tecnici della sicurezza aerea che dovranno determinare se i problemi meccanici, le condizioni meteorologiche o l'errore umano abbiano giocato un ruolo determinante in questo tragico incidente.