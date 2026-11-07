Tragedia aereo Montichiari: morto imprenditore Massimiliano Toninelli

L'imprenditore cremonese Massimiliano Toninelli è deceduto nello schianto del suo Cessna 210 Centurion sul Monte Canto. Indagini in corso.

Una routine di volo si è trasformata in una tragedia nel cuore della Bergamasca quando l'aereo monomotore Cessna 210 Centurion, pilotato dall'imprenditore cremonese Massimiliano Toninelli, è precipitato nei boschi del Monte Canto. L'incidente ha causato la morte immediata del 59enne, che viaggiava a bordo da solo, lasciando dietro di sé solo rottami dispersi e un corpo senza vita.

Il volo da Montichiari e le anomalie

Massimiliano Toninelli, residente nel Mantovano ma di origine cremonese, aveva decollato dall'aeroporto di Montichiari per raggiungere Valbrembo, dove si era recato presso un'officina specializzata per una sosta tecnica programmata. Dopo aver completato la manutenzione, l'imprenditore ha ripreso il volo con l'intenzione di fare rientro nel Bresciano.

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Poco dopo il decollo, mentre l'aeromobile era ancora in aria, il pilota ha segnalato tramite radio alcune anomalie tecniche a bordo. Le comunicazioni si sono interrotte bruscamente subito dopo questo avviso. I radar di controllo hanno perso la traccia del velivolo, segnando un contatto nullo che ha immediatamente allarmato le autorità competenti.

Operazioni di ricerca e soccorso

Il mancato rientro previsto ha fatto scattare l'allarme nella tarda mattina del 6 novembre, venerdì. Sono intervenuti tempestivamente Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Carabinieri e il Soccorso alpino per avvistare il velivolo perduto. Le operazioni di ricerca si sono concentrate nella zona boscosa del Monte Canto, rendendo difficili e lunghe le operazioni.

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Soltanto alcune ore dopo, nel pomeriggio, i soccorritori hanno individuato i resti del monomotore. L'aereo risultava completamente distrutto, con parti del fusoliera e delle ali carbonizzate dall'impatto violento con il terreno. Poco distante dai rottami principali, è stato recuperato il corpo dell'imprenditore, che era a bordo unico.

La figura dell'imprenditore cremasco

Massimiliano Toninelli era una figura molto stimata nel panorama economico lombardo, in particolare per il suo ruolo nella gestione della Toninelli Casalinghi di Piadena Drizzona. La società, nata nei primi del '900, è un punto di riferimento nella fornitura di attrezzature per la ristorazione e il settore alberghiero, guidata insieme ai tre fratelli.

L'uomo, che avrebbe compiuto 60 anni a dicembre, viveva da tempo nel Mantovano mantenendo però forti radici nel Cremonese. Era padre di due figli e la sua scomparsa lascia un vuoto significativo nel mondo imprenditoriale e nelle comunità locali di riferimento. La sua attività rappresenta una realtà storica e solida nel territorio bresciano e cremonese.

Le indagini su dinamica e cause

Per fare luce sulle esatte cause del disastro, la procura di Bergamo ha immediatamente aperto un fascicolo d'inchiesta. Gli investigatori stanno esaminando i dati di volo, le registrazioni radio e le condizioni meteorologiche del momento dello schianto per ricostruire la dinamica precisa dell'incidente.

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Nello stesso tempo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto un'indagine tecnica approfondita. Gli esperti stanno analizzando i rottami recuperati per verificare eventuali guasti meccanici o problemi strutturali che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del velivolo. I risultati di queste verifiche saranno cruciali per definire le responsabilità e prevenire futuri eventi simili.