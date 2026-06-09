Tragedia al Lago Maggiore: Sara Vetrano, 16 anni, muore investita da un'auto dopo una giornata in spiaggia

Sara Vetrano, sedicenne di Cugliate Fabiaso, perde la vita in un incidente stradale al Lago Maggiore mentre è con gli amici. La comunità di Varese e i compagni di scuola la ricordano per il suo impegno sociale e il desiderio di diventare psicologa.

Sara Vetrano era una sedicenne che aspirava a diventare psicologa, con il compleanno previsto per il 19 giugno. La domenica pomeriggio era al Lago Maggiore con gli amici per il primo bagno della stagione quando una Fiat Panda, condotta da un trentunenne di Luino, ha prima colpito il guardrail della statale 394 e poi si è schiantata contro il gruppo di cinque ragazzi che camminavano sul bordo della strada.

Sara è morta sul colpo. I feriti sono stati portati all'ospedale di Circolo di Varese, con uno di loro sedato, intubato e in prognosi riservata. Le indagini, coordinate dalla Procura di Varese, prevedono consulenze cinematica e medico-legale. Il padre, arrivato sul luogo, si è sdraiato accanto al corpo della figlia quasi per un'ora.

Sara frequentava la seconda classe dell'indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale all'Istituto professionale Luigi Einaudi di Varese, scelta coerente con il suo desiderio di aiutare gli altri. Era impegnata in attività di volontariato in oratorio a Mesenzana e lavori come baby-sitter e aiuto nello studio. Il giorno dopo la tragedia, i settecento studenti dell'Einaudi hanno osservato un silenzio surreale in palestra, con la preside che ha annunciato supporto psicologico continuativo.

Compagni e amici hanno ricordato Sara sui social con video e dediche, descrivendola come una persona generosa e sorridente. A Cugliate Fabiaso, il suo paese, le campane hanno suonato a morto e il sindaco ha dichiarato lutto cittadino per il giorno dei funerali. Il 19 giugno, data del suo compleanno, rimarrà un segno indelebile per chi l'ha conosciuta





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