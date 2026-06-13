Tragedia all'Elba: due giovani della Versilia perdono la vita in un incidente stradale

Due amici di 23 anni, Nicolò Guazzelli e Gabriele Seragini, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'Elba. I due giovani erano giunti sull'isola per trascorrere le vacanze e si trovavano a bordo di uno scooter a noleggio quando hanno perso il controllo del mezzo, finendo nella corsia opposta e scontrandosi con un'auto con a bordo una famiglia di turisti. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo entrambi i giovani sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate.

Due giovani della Versilia, Nicolò Guazzelli e Gabriele Seragini, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto all' Elba . I due amici, entrambi di 23 anni, erano giunti sull'isola per trascorrere le vacanze e si trovavano a bordo di uno scooter a noleggio quando hanno perso il controllo del mezzo.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l'incidente sarebbe avvenuto all'altezza di una curva sulla via dell'Acquedotto, nella zona dell'aeroporto di Portoferraio. Il conducente dello scooter avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo nella corsia opposta e scontrandosi con un'auto con a bordo una famiglia di turisti. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo entrambi i giovani sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini sono ancora in corso per accertare le cause dell'incidente





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