Tragedia alle Maldive: Operazioni di recupero per i subacquei italiani e indagini in corso

Cinque subacquei italiani hanno perso la vita in un incidente in un sistema di caverne alle Maldive. Le autorità locali e italiane coordinano il recupero dei corpi mentre la Procura di Roma avvia le indagini.

L'arcipelago delle Maldive è stato teatro di una tragedia che ha profondamente scosso la comunità italiana e le autorità diplomatiche. Cinque cittadini italiani hanno perso la vita in un incidente subacqueo avvenuto durante un'immersione in un complesso sistema di caverne marine.

Le vittime, identificate come la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, erano ospiti a bordo dello yacht 'Duke of York', una safari boat che ospitava un gruppo di venticinque turisti italiani. La notizia ha mobilitato immediatamente il Ministero degli Esteri, con il Ministro Antonio Tajani che ha coordinato le operazioni di assistenza e recupero in costante contatto con l'ambasciatore d'Italia a Colombo, Damiano Francovigh, e la console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.

Entrambi i diplomatici sono imbarcati sulla unità 'Ghazee' della guardia costiera maldiviana per supervisionare ogni fase delle delicate operazioni di ricerca e recupero. Le operazioni di recupero dei corpi sono risultate estremamente complesse a causa della conformazione geologica del fondale e delle condizioni ambientali. La Guardia costiera delle Maldive ha schierato un team di otto sommozzatori esperti, che si sono alternati in turni intensi per evitare l'esaurimento delle energie e garantire la massima sicurezza.

I primi operatori hanno avuto il compito fondamentale di individuare e segnalare con precisione millimetrica il punto di ingresso delle caverne dove i subacquei sono scomparsi, creando una sorta di mappa per i successivi interventi. Una volta stabilizzato il punto d'accesso, altri sei sommozzatori sono stati incaricati di penetrare negli abissi per localizzare i corpi e riportarli in superficie.

La difficoltà dell'operazione è stata paragonata a interventi passati in zone impervie, come accadde in passato a Palinuro, suggerendo che i tempi di recupero potrebbero essere prolungati. Parallelamente, la polizia maldiviana ha attivato un protocollo di supporto psicologico per i connazionali rimasti a bordo dello yacht, molti dei quali sono rimasti traumatizzati dall'evento e devono ora affrontare il doloroso rientro in Italia. Sul piano amministrativo e legale, l'incidente ha scatenato reazioni immediate da parte delle autorità locali.

Il Ministero del Turismo delle Maldive ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato della licenza di esercizio della 'MV Duke of York'. Questa decisione drastica è stata presa a causa della gravità dell'evento, con l'obiettivo di verificare se vi siano state negligenze nella gestione delle immersioni o violazioni dei protocolli di sicurezza previsti per le safari boat che operano nell'arcipelago.

La revoca della licenza rappresenta un segnale forte della volontà maldiviana di fare chiarezza sulle cause che hanno portato a un simile numero di vittime in un'unica escursione, considerando che l'area di Alimathà, sebbene rinomata per la sua straordinaria biodiversità, squali e coralli, presenta rischi intrinseci per chi non segue rigorosamente le norme di sicurezza. Contemporaneamente, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta giudiziaria per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

Gli inquirenti stanno lavorando a stretto contatto con le autorità di Malè per raccogliere ogni possibile prova. Tra le ipotesi principali che gli esperti stanno valutando figurano l'errore umano e possibili anomalie nelle miscele di gas contenute nelle bombole d'ossigeno, elementi che potrebbero aver compromesso la lucidità o la capacità respiratoria dei subacquei durante la permanenza nelle caverne.

Un ruolo cruciale sarà svolto dall'analisi dei computer subacquei indossati dalle vittime, che registrano profondità, tempi di immersione e variazioni di pressione, fornendo dati oggettivi sulla sequenza degli eventi. Si attendono inoltre i risultati delle autopsie per confermare o escludere l'ipotesi di embolie o altre complicazioni fisiologiche. Il dolore per la perdita è amplificato dai profili delle vittime, figure di valore e passione.

Monica Montefalcone, docente universitaria di Genova, era stimata per il suo impegno accademico e il suo profondo amore per il mare, un amore che ha condiviso con la figlia Giorgia. Anche Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti erano considerati subacquei esperti, il che rende l'incidente ancora più enigmatico e tragico.

La perdita di queste vite umane solleva interrogativi sulla sicurezza delle immersioni tecniche in zone remote e sulla necessità di standard di controllo più severi per le imbarcazioni turistiche che organizzano attività ad alto rischio. La comunità internazionale ora attende che la verità emerga dai rilievi tecnici e forensi, sperando che questa tragedia possa portare a una maggiore consapevolezza dei pericoli legati all'esplorazione dei fondali marini





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