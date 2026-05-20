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Tragedia alle Maldive: Recupero dei corpi di Carlo Sommacal e della figlia Giorgia

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Tragedia alle Maldive: Recupero dei corpi di Carlo Sommacal e della figlia Giorgia
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📆5/20/2026 11:35 AM
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Carlo Sommacal, padre di Giorgia e Monica Montefalcone, è distrutto dalla notizia del recupero del corpo della moglie e della figlia. Il team finlandese di specialisti ha recuperato i corpi nella grotta sottomarina dell'atollo di Vaanu, alle Maldive, dove la tragedia è avvenuta giovedì scorso. Il corpo di Federico Gualtieri, amico di Sommacal, è stato recuperato insieme a quello di Monica e Giorgia. Carlo Sommacal, che ha preferito non andare alle Maldive, si trova a Genova, dove aspetta il rimpatrio delle salme. Il dolore è immenso, ma la consapevolezza di aver due tombe su cui piangere e posare un fiore gli aiuta a metabolizzare il dolore. Il figlio di Sommacal, Matteo, è rimasto senza madre e sorella. Carlo Sommacal si chiede come avrebbe reagito se non fosse stato lui a dover affrontare il dolore. Il dolore è condiviso anche con Federico Colombo, il fidanzato di Giorgia. Federico ha scritto una lettera struggente in cui parla della perdita di Giorgia e Monica e della sua nuova consapevolezza della vita. Federico ha imparato a ringraziare di più per il presente, perché è l'unica cosa che abbiamo davvero. Federico invita a vivere il presente e a non rimandare ciò che ci rende felici. Bisogna amare di più, dire quello che sentiamo, abbracciare forte le persone a cui vogliamo bene e goderci ogni attimo, anche quelli che sembrano banali o stupidi. Perché spesso sono proprio quei momenti a diventare i ricordi più preziosi.

Carlo Sommacal , il padre di Giorgia e Monica Montefalcone , è distrutto dalla notizia del recupero del corpo della moglie e della figlia. Il team finlandese di specialisti ha recuperato i corpi nella grotta sottomarina dell'atollo di Vaanu, alle Maldive , dove la tragedia è avvenuta giovedì scorso.

Il corpo di Federico Gualtieri, amico di Sommacal, è stato recuperato insieme a quello di Monica e Giorgia. Carlo Sommacal, che ha preferito non andare alle Maldive, si trova a Genova, dove aspetta il rimpatrio delle salme. Il dolore è immenso, ma la consapevolezza di aver due tombe su cui piangere e posare un fiore gli aiuta a metabolizzare il dolore. Il figlio di Sommacal, Matteo, è rimasto senza madre e sorella.

Carlo Sommacal si chiede come avrebbe reagito se non fosse stato lui a dover affrontare il dolore. Il dolore è condiviso anche con Federico Colombo, il fidanzato di Giorgia. Federico ha scritto una lettera struggente in cui parla della perdita di Giorgia e Monica e della sua nuova consapevolezza della vita. Federico ha imparato a ringraziare di più per il presente, perché è l'unica cosa che abbiamo davvero.

Federico invita a vivere il presente e a non rimandare ciò che ci rende felici. Bisogna amare di più, dire quello che sentiamo, abbracciare forte le persone a cui vogliamo bene e goderci ogni attimo, anche quelli che sembrano banali o stupidi. Perché spesso sono proprio quei momenti a diventare i ricordi più preziosi

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