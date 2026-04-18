Tragedia alle terme: bambino di 7 anni risucchiato da un bocchettone, indagini in corso

Un drammatico annegamento ha colpito una struttura termale in provincia di Latina, dove un bambino di 7 anni ha perso la vita. Si ipotizza che il piccolo sia stato risucchiato da un bocchettone di scarico della piscina, un incidente che richiama alla memoria altre recenti fatalità simili e solleva seri interrogativi sulla sicurezza degli impianti. Le indagini sono appena iniziate.

Una nuova e drammatica fatalità ha colpito il mondo delle terme e delle piscine, gettando un'ombra di dolore e sgomento. Un bambino di soli sette anni ha perso la vita nelle acque di una struttura termale in provincia di Latina, a seguito di un tragico annegamento. Le prime ricostruzioni puntano verso una causa agghiacciante: il piccolo potrebbe essere stato risucchiato da un bocchettone di scarico della piscina, un meccanismo che, se difettoso o mal gestito, può trasformarsi in una trappola mortale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Cassino, sono appena state avviate e si attendono sviluppi nei prossimi giorni per poter definire con certezza le dinamiche di questo terribile incidente.

Il bambino, residente a Roma, si trovava in compagnia della sua famiglia presso le Terme di Suio, un rinomato impianto situato a Castelforte, lungo le sponde del fiume Garigliano. La struttura, considerata all'avanguardia nel settore termale della zona, è ora al centro di una vicenda che solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti.

Nonostante i disperati tentativi di soccorso, giunti sul posto con un'ambulanza, un'automedica e persino un elisoccorso, non c'è stato nulla da fare. Il corpo senza vita del piccolo è stato purtroppo solo constatato dal personale sanitario. Questa tragedia riapre dolorose ferite e solleva un campanello d'allarme, richiamando alla memoria altri incidenti simili che hanno segnato il passato recente.

Basti pensare al tragico evento occorso durante le scorse festività pasquali, quando un dodicenne perse la vita, anch'egli apparentemente risucchiato da un bocchettone dell'idromassaggio, all'interno di un centro benessere situato in un hotel a Pennabilli, nel riminese. Un precedente che, purtroppo, sembra essersi tragicamente replicato.

La scia di questi incidenti, purtroppo, non si ferma qui. Solo due anni or sono, un altro piccolo, Stephan, di appena otto anni, morì tragicamente in circostanze analoghe presso le Terme di Cretone, in provincia di Roma. In quel caso, il bambino era caduto in acqua mentre il personale stava procedendo allo svuotamento della piscina principale. La corrente lo aveva trascinato verso il sistema di drenaggio della vasca, dove è rimasto intrappolato, con esiti fatali.

Queste ripetute tragedie, che coinvolgono giovanissime vite spezzate in ambienti dedicati al relax e al benessere, impongono una riflessione profonda e urgente. La sicurezza degli impianti, la manutenzione dei sistemi di aspirazione e scarico, la supervisione costante delle aree piscine, specialmente quelle con idromassaggi o sistemi complessi, diventano aspetti non più procrastinabili. È fondamentale che vengano condotte indagini approfondite e trasparenti per accertare le responsabilità, ma soprattutto che vengano implementate misure di prevenzione più stringenti e controlli più rigorosi per evitare che simili, inaccettabili, lutti possano ripetersi. La comunità locale e l'intero paese sono sconvolti da questo ennesimo dramma, che colpisce nel profondo il senso di sicurezza e fiducia verso luoghi che dovrebbero rappresentare svago e riposo





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