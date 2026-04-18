Tragedia alle Terme di Suio: Bambino di 7 Anni Muore Annegato in Piscina

Un terribile incidente ha colpito una famiglia nel pomeriggio di sabato 18 aprile presso il centro termale di Suio, nel Comune di Castelforte (Latina). Un bambino di soli 7 anni ha perso la vita mentre giocava in piscina, inghiottito dall'acqua. Le indagini dei Carabinieri puntano a un possibile malfunzionamento dello scarico.

Tragedia straziante nelle terme di Suio, una frazione del Comune di Castelforte in provincia di Latina. Nel pomeriggio di sabato 18 aprile, un bambino di soli 7 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire mentre si trovava presso una struttura termale assieme alla sua famiglia.

La dinamica dei fatti, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe piuttosto drammatica. Il piccolo stava evidentemente giocando e divertendosi in una delle piscine del complesso, quando improvvisamente è finito sott'acqua e non è più riuscito a riemergere autonomamente. L'allarme è scattato poco dopo la pausa pranzo, quando i familiari si sono accorti che il bambino era in grave difficoltà all'interno della vasca.

Immediate sono state le azioni del padre, che si è tuffato senza esitazione per tentare di salvare il proprio figlio. Purtroppo, nonostante il pronto intervento paterno, il piccolo è rimasto sott'acqua per diversi minuti, un lasso di tempo che si è rivelato fatale. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori sanitari del 118, allertati con la massima urgenza. Vista la gravità della situazione, è stata immediatamente richiesta l'attivazione di un'eliambulanza nel tentativo disperato di trasportare il bambino presso un centro specializzato.

Tuttavia, le manovre di rianimazione praticate dai sanitari sul posto si sono rivelate purtroppo inutili: il piccolo è deceduto sul luogo dell'incidente prima ancora che potesse essere trasportato in ospedale. Le indagini volte a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente sono state immediatamente avviate dai Carabinieri della locale stazione, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica.

Al momento, tra gli investigatori circola con una certa insistenza un'ipotesi preliminare che potrebbe spiegare la tragica fatalità. Sembra che a determinare l'annegamento possa essere stato il bocchettone di scarico dell'impianto termale. Secondo questa prima ricostruzione, il meccanismo di scarico avrebbe potuto trattenere il bambino sott'acqua, impedendogli di risalire in superficie e di respirare.

Per accertare la verità dei fatti, le forze dell'ordine stanno procedendo all'acquisizione di tutte le riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza presenti all'interno e all'esterno della struttura termale. Parallelamente, sono in corso le audizioni di tutte le persone che si trovavano presenti al momento dell'accaduto, siano essi familiari, altri ospiti delle terme o il personale della struttura.

La salma del piccolo, una volta constatato il decesso, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. È stata quindi trasferita presso l'ospedale di Cassino, dove nelle prossime ore verrà effettuato l'esame autoptico, un passaggio fondamentale per confermare o smentire le ipotesi investigative e stabilire le esatte cause del decesso, fornendo risposte concrete alla famiglia e all'opinione pubblica.

La comunità di Castelforte e l'intera provincia di Latina sono sotto shock per questa terribile perdita. La notizia ha rapidamente fatto il giro del territorio, generando un'ondata di cordoglio e vicinanza alla famiglia del piccolo. Le terme di Suio, solitamente luogo di svago e relax, si sono trasformate improvvisamente in uno scenario di profonda tristezza e dolore.

Le autorità competenti stanno lavorando incessantemente per fornire un quadro completo degli eventi, con la speranza di fare piena luce su questa tragedia che ha spezzato una giovane vita. La vicenda pone nuovamente l'attenzione sulla sicurezza degli impianti natatori e sulla necessità di controlli rigorosi per prevenire simili incidenti, soprattutto in luoghi frequentati da bambini.





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