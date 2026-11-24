Angelo Marchetti è deceduto a Barletta dopo un incidente sul lavoro. La Procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

Una giornata di lutto si è abbattuta su Barletta martedì 24 novembre, a causa di una drammatica tragedia sul lavoro avvenuta nella città pugliese. La morte di Angelo Marchetti, un cittadino di 57 anni, ha segnato profondamente la comunità locale e ha scatenato le indagini delle autorità competenti.

Dettagli dell'incidente mortale a Barletta

L'evento nefasto si è verificato alla periferia della città, precisamente all'interno di un centro di equitazione situato nel quartiere Borgovilla. Angelo Marchetti era intento a svolgere le sue mansioni lavorative presso un'azienda presente in quella struttura quando, in circostanze attualmente sotto esame, è rimasto tragicamente incastrato tra un pesante mezzo di trasporto e un muro.

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La dinamica dell'accaduto ha portato immediatamente alla consapevolezza della gravità della situazione. Quando il personale di soccorso è giunto sul posto, le condizioni di Angelo Marchetti erano già apparse critiche e senza speranza. Il 57enne non respirava più, indicando un arresto cardiaco o respiratorio improvviso causato dalla compressione subita.

Intervento urgente dei soccorritori sul luogo

All'arrivo delle unità di emergenza, il team sanitario del 118 ha tentato disperatamente di rianimare la vittima. Sono state avviate immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare per cercare di ripristinare le funzioni vitali di Angelo Marchetti. Purtroppo, nonostante la rapidità e la professionalità degli interventi medici, tutti i tentativi sono risultati inutili e la vittima è deceduta.

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Oltre al personale sanitario, sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente anche i vigili del fuoco per garantire la sicurezza dell'area e facilitare le operazioni di recupero. Hanno collaborato con loro il personale dello Spesal, l'ente di soccorso pubblico della provincia, e gli agenti della polizia locale, coordinando le azioni di assistenza e sicurezza.

Apertura fascicolo per omicidio colposo

La Procura di Trani ha subito preso in carico la questione, aprendo un fascicolo penale a carico di ignoti. Gli inquirenti stanno conducendo un'inchiesta approfondita per accertare le responsabilità legali relative alla morte di Angelo Marchetti, configurando i fatti come omicidio colposo. L'obiettivo principale è ricostruire la catena degli eventi che ha portato alla tragedia.

Nelle prossime ore, la magistratura competente valuterà con attenzione la necessità di disporre un'autopsia. Tale procedimento forense è fondamentale per determinare le cause esatte del decesso e confermare il legame diretto tra l'incidente sul lavoro e la morte della vittima, fornendo elementi cruciali per l'iter investigativo.

Misure cautelari e sequestro del mezzo

Per preservare le prove fondamentali dell'incidente, è stato disposto il sequestro del camion coinvolto nella tragedia. Questo provvedimento cautelare è essenziale per permettere agli esperti tecnici e agli inquirenti di analizzare eventuali difetti meccanici, errori di manovra o condizioni ambientali che hanno contribuito al dramma.

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Le indagini procederanno con la massima celerità per ricostruire la dinamica precisa dell'accaduto. Gli accertamenti mirano a individuare eventuali colpe del datore di lavoro o di altri soggetti che avrebbero potuto prevenire l'evento, garantendo che la verità sui fatti emerga completamente nel processo giudiziario successivo.