Tragedia Beatrice: trasferimento di Iannuzzi in carcere a Genova e nuove accuse dai verbali delle sorelline

Il caso della morte della piccola Beatrice a due anni per percosse vede il trasferimento d'urgenza del compagno della madre, Manuel Iannuzzi, in un carcere di Genova per evitare un confronto con il padre della vittima, entrambi detenuti. Le indagini si concentrano sui verbali scioccanti delle sorelline e sul ritrovamento di esplosivo a casa del padre di Iannuzzi. La Procura ha ricostruito il reato come maltrattamenti aggravati, con pene fino a 24 anni.

La tragedia della piccola Beatrice, morta a soli due anni per le percosse inferte, ha scosso l'opinione pubblica e ha portato all'arresto di Manuel Iannuzzi , compagno della madre Emanuela Aiello .

A seguito dell'arresto, le autorità penitenziarie hanno dovuto gestire una situazione estremamente delicata: sia Iannuzzi che il padre della bambina erano detenuti nello stesso istituto carcerario di Sanremo (Valle Armea). Il padre di Beatrice, appresa la notizia della morte della figlia, ha sporto denuncia per omissione di soccorso proprio contro Iannuzzi. Per evitare un pericoloso confronto diretto tra i due uomini all'interno del carcere, l'amministrazione penitenziaria ha deciso il trasferimento di Iannuzzi prima che potessero incrociarsi.

Il 42enne è stato quindi spostato dal carcere di Sanremo a quello di Genova Pontedecimo, dove si trova in regime di isolamento. La decisione è stata definita logistica e inevitabile a causa della profonda incompatibilità ambientale creatasi. Parallelamente, emerge un altro gravelo caso: il padre di Iannuzzi è stato arrestato lo stesso giorno per il possesso di due chili di tritolo e della relativa miccia, materiale esplosivo trovato durante le perquisizioni nella sua cantina.

Anche lui era rinchiuso a Valle Armea, rendendo ancora più complessa la gestione della sicurezza. La macchina della giustizia intanto prosegue: mercoledì 3 giugno si sono tenuti gli interrogatori di convalida per Iannuzzi, assistito dagli avvocati Maria Gioffré e Cristian Urbini, e per la madre della bimba, Emanuela Aiello, 43 anni, difesa da Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni, attualmente detenuta a Torino.

Le indagini della Procura di Imperia hanno subito una svolta significativa: l'accusa iniziale di omicidio preterintenzionale in concorso è stata ricostruita come maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. Come spiegato dal procuratore Alberto Lari, la differenza penale è notevole: l'omicidio preterintenzionale prevede una pena da 10 a 18 anni, mentre il maltrattamento aggravato porta a una condanna che può variare dai 12 ai 24 anni.

I verbali delle sorelline della piccola Beatrice hanno fornito elementi cruciali, descrivendo scene di violenza sistematica: botte con cavi elettrici, docce fredde mentre la bambina perdeva sangue, e anche video in cui veniva costretta a fumare. Il racconto agghiacciante include particolari sulle ultime ore di agonia della bimba, quando le sorelline hanno visto il suo corpo diventare violaceo, la testa cadere, e hanno udito versi di dolore senza ricevere aiuto dagli adulti.

La madre avrebbe costruito un castello di bugie per occultare la realtà dei maltrattamenti, che sembravano essersi intensificati dopo l'ingresso di Iannuzzi nella famiglia. Il dolore del padre della bambina, anch'egli detenuto, è stato espresso in un messaggio: Sono distrutto, voglio solo riabbracciare le mie due figlie. Nel frattempo, la comunità locale e nazionale seguono con sconcerto l'evolversi di una vicenda che mescola violenza domestica, dinamiche carcerarie complesse e il ritrovamento di materiale esplosivo in un contesto familiare aggravato





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