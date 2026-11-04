Tragedia Bosnia: Laura Procacci e tre militari morti nel crash Chinook

Il funerale di Laura Procacci, sergente della Croce Rossa italiana morta in Bosnia con tre colleghi. Lutto cittadino ad Andria e indagini aperte per il disastro aereo.

La tragedia aerea verificatasi in Bosnia Erzegovina ha mietuto quattro vittime italiane, tra cui Laura Procacci, sergente maggiore del corpo militare della Croce Rossa Italiana. Il velivolo CH-47 Chinook è precipitato in un campo nella zona di Brcko durante la fase finale del suo percorso operativo. Tra i deceduti figurano anche i sergenti dell'Esercito Italiano Simone Ruggia e Claudio Marchesi, oltre al tenente Franco Adriano Zecchillo, anch'egli appartenente alla Croce Rossa.

Dettagli Operativi e Vittime del Crash

L'elicottero era partito dalla base di Viterbo e aveva effettuato una sosta tecnica all'aeroporto di Pratica di Mare prima di dirigersi verso la destinazione finale nei Balcani. A bordo si trovavano complessivamente quindici membri dell'equipaggio e del personale militare. La caduta del mezzo ha causato la morte immediata di quattro italiani, segnando un lutto profondo per le loro famiglie e per le istituzioni di provenienza. Le autorità hanno confermato che tutti i passeggeri italiani a bordo sono rimasti vittime dell'incidente.

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Dolore Familiare e Testimonianze Emotive

Giuseppe Procacci, padre di Laura, ha condiviso sui social media un breve video commovente che ritrae il saluto militare e un lungo abbraccio con la figlia. Nel filmato, Laura indossa un abito bianco e porta uno zaino sulle spalle, senza la divisa ufficiale, mentre scambia gesti affettuosi con il genitore. Giuseppe ha accompagnato le immagini con la scritta "Noi ci salutavamo così. Ciao Lauretta figlia mia", esprimendo il dolore per la perdita prematura. Questo ricordo diventa ora un simbolo universale del sacrificio dei volontari umanitari in zone di conflitto.

Risposte Istituzionali e Lutto Cittadino

Le amministrazioni locali di Andria e Canosa di Puglia, quest'ultimo paese di residenza della famiglia, hanno proclamato ufficialmente il lutto cittadino in onore della sergente maggiore. Il funerale privato è previsto per il pomeriggio presso il santuario della Madonna dei miracoli ad Andria. La cerimonia sarà presieduta dal vescovo diocesano, monsignor Luigi Mansi, in un rito che riunirà parenti, amici e rappresentanti delle istituzioni locali. La comunità intera sta vivendo momenti di forte commozione per la scomparsa di una giovane professionista dedicata all'aiuto umanitario.

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Indagini Giudiziarie Aperte

Sull'incidente sono state avviate tre distinte inchieste, inclusa quella condotta dalle autorità bosniache competenti per territorio. A Roma risultano aperti due procedimenti penali distinti contro ignoti, avviati dalle diverse magistrature coinvolte. La Procura militare sta indagando per il reato di perdita colposa, valutando eventuali responsabilità disciplinari o operative interne all'esercito. Parallelamente, la Procura ordinaria ipotizza reati più gravi come disastro e omicidio colposo, cercando di ricostruire le dinamiche tecniche e logistiche dell'accaduto.

Impatto Sociale e Prospettive Future

Questo evento ha riportato l'attenzione sull'operatività delle missioni internazionali e sul rischio concreto affrontato dal personale civile e militare inviato nelle aree di crisi. La presenza di quindici persone a bordo sottolinea la densità operativa delle rotte logistiche verso i Balcani. Le indagini continueranno a raccogliere dati tecnici dai resti del velivolo e dalle registrazioni di volo per determinare le cause esatte del disastro. La comunità internazionale attende gli esiti delle perizie per comprendere se si tratti di un errore tecnico, umano o di fattori esterni non identificati inizialmente.