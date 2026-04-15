Tragedia di Bisceglie: indagati 5 dipendenti comunali per la morte della giovane Alicia

La Procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati cinque dipendenti comunali in seguito alla morte di Alicia Amoruso, 12 anni, travolta da un albero caduto a Bisceglie. Le indagini mirano a chiarire le responsabilità e la dinamica dell'incidente, mentre emergono polemiche sulla sicurezza degli alberi in città e sulla gestione delle segnalazioni di pericolo.

La Procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone in relazione alla tragica morte di Alicia Amoruso, la studentessa di 12 anni travolta e uccisa da un grosso pino sradicato dal vento a Bisceglie . Gli indagati, tutti dipendenti comunali appartenenti alla Ripartizione Pianificazione, Programmi e Infrastrutture e allo Sportello Patrimonio, Demanio e Attività Manutentive, sono accusati di varie ipotesi di reato. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati contestualmente al conferimento degli incarichi per gli accertamenti tecnici irripetibili, passaggio fondamentale per permettere alle difese di nominare eventuali consulenti di parte. Il pubblico ministero Francesco Chiechi, titolare delle indagini, ha fissato per oggi il conferimento della consulenza ingegneristico-tecnica, affidata agli ingegneri Giuseppe Colangelo e Andrea Pugliese, cui seguirà l'incarico per l'al medico legale Davide Ferorelli, che opererà presso il Policlinico di Bari. L'obiettivo di questi accertamenti è chiarire le cause del crollo dell'albero e ricostruire con precisione la dinamica dell'evento fatale per la giovane studentessa. Le indagini mirano a far luce su eventuali negligenze o inadempienze che possano aver contribuito alla tragedia.

Nel frattempo, la vicenda ha acceso forti polemiche e acceso i riflettori sulla sicurezza degli alberi in città. Il gruppo di cittadinanza attiva “Spazio civico” ha ricordato come già a gennaio fossero stati segnalati alberi pericolanti, anche nella zona di via Veneziano, teatro della tragedia e vicina alla scuola media frequentata da Alicia. Gli attivisti, pur esprimendo cordoglio e rispetto per la famiglia, hanno implicitamente ribadito l'allarme lanciato mesi fa. Il sindaco di Bisceglie, Francesco Angarano, ha dichiarato di voler fare tutto il necessario per accertare le responsabilità e ha assicurato la totale collaborazione degli uffici comunali con le forze dell'ordine. Il primo cittadino ha ricostruito gli eventi di lunedì, giorno dell'incidente, ricordando l'emissione di un'ordinanza per la chiusura di parchi, giardini e del cimitero comunale a causa del forte vento, contestuale all'allerta gialla per vento diramata dalla Protezione civile. Il personale comunale era impegnato a intervenire sulle criticità e le segnalazioni pervenute. È stato inoltre disposto l'immediata attivazione del Centro operativo comunale e avviata una ricognizione straordinaria sugli alberi cittadini, partendo dalle aree più sensibili, in particolare quelle scolastiche.

Le verifiche hanno purtroppo evidenziato la presenza di alberi con pathologies visibili e, in alcuni casi, potenzialmente a rischio cedimento. Sono stati quindi disposti interventi urgenti di rimozione e messa in sicurezza in tutti i plessi scolastici di competenza comunale, eseguiti con tempestività. Le scuole sono regolarmente riprese da oggi. Il sindaco ha esteso i controlli a tutto il territorio comunale e avviato verifiche analoghe negli istituti di competenza provinciale, con l'obiettivo di individuare e rimuovere ogni potenziale situazione di pericolo. La tragedia ha lasciato un profondo dolore e una grande rabbia nella comunità di Bisceglie, che ha visto strappata una giovane vita. Sono stati sospesi tutti gli eventi organizzati dal Comune e a breve verrà proclamato il lutto cittadino. Lo zio della vittima, Antonio Amoruso, fratello del padre di Alicia, ha espresso la necessità che i responsabili si assumano le proprie colpe, affermando che la famiglia è stata distrutta. Ha ricordato la nipote come una bambina sportiva e benvoluta, sottolineando che quanto accaduto era evitabile e che la strada dove si è verificata la tragedia era stata segnalata da oltre un anno, senza che fossero presi provvedimenti. La comunità attende risposte e giustizia per Alicia





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