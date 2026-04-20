Tragedia di Crans-Montana: polemiche sulle fatture ospedaliere e nuovi indagati

Le famiglie italiane delle vittime del rogo al Le Constellation ricevono fatture mediche onerose dalla Svizzera, mentre l'inchiesta giudiziaria si estende coinvolgendo 13 indagati tra politici e funzionari.

Il caso del rogo avvenuto presso il locale Le Constellation a Crans-Montana continua a far discutere, non solo per le tragiche conseguenze umane ma anche per le polemiche amministrative che ne sono scaturite. Recentemente, l'ospedale di Sion, situato nel Cantone Vallese, ha notificato a tre famiglie italiane delle vittime della tragedia delle fatture esorbitanti, richiedendo il pagamento di spese sanitarie che oscillano tra i 15.000 e i 60.000 franchi svizzeri.

Tali richieste di pagamento riguardano le cure prestate ai ragazzi durante i giorni immediatamente successivi all'incendio. L'avvocato Domenico Radice, legale che rappresenta alcune delle famiglie colpite, ha definito tale iniziativa come profondamente inopportuna e priva di sensibilità. Secondo la difesa, considerando le gravi responsabilità pubbliche che stanno emergendo in sede di indagine, sarebbe stato doveroso che le autorità svizzere si facessero carico integralmente degli oneri economici legati all'assistenza dei feriti. Sulla vicenda è intervenuto prontamente l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, il quale ha espresso stupore per l'accaduto. L'ambasciatore ha sottolineato come le autorità cantonali avessero in precedenza assicurato che nessun costo sarebbe ricaduto sulle famiglie coinvolte, essendo gli oneri sanitari a totale carico del sistema locale. Per far luce su questo sgradevole episodio e per ottenere rassicurazioni ufficiali, Cornado ha già fissato un incontro istituzionale con il presidente del governo del Vallese, Mathias Reynhard, previsto per il 24 aprile. Nel frattempo, il fronte giudiziario si fa sempre più complesso. La procura del Vallese ha ufficialmente esteso il registro degli indagati, coinvolgendo altre quattro figure chiave, portando il totale dei soggetti sotto inchiesta a tredici persone, di cui undici tra politici e funzionari pubblici. La strategia della magistratura mira a ricostruire le responsabilità non solo dell'attuale amministrazione di Crans-Montana, ma anche quella della municipalità di Chermignon, attiva fino al 2017. L'inchiesta si sta concentrando in particolare sulle evidenti carenze nei protocolli di sicurezza e sui controlli antincendio che, a quanto emerge dai documenti, erano assenti da almeno sei anni nel bar teatro del dramma che ha causato 41 vittime e 115 feriti. Gli inquirenti hanno previsto un calendario fitto di audizioni tra l'11 maggio e il 3 giugno, interrogando figure di rilievo come l'ex sindaco di Chermignon, Jean-Claude Savoy, e l'ex consigliere all'edilizia Jérémie Rey. Il cuore del problema resta la frattura tra la narrazione del sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, convinto dell'efficienza del servizio di sicurezza, e la realtà descritta dai funzionari, che denunciano una cronica mancanza di risorse e personale. Oltre ai proprietari della struttura, i coniugi Moretti, i riflettori sono puntati sulle autorizzazioni urbanistiche concesse nel 2015. Nonostante le pressioni delle parti civili per nominare procuratori straordinari, il Ministero pubblico del Vallese ha ribadito la propria piena autonomia e capacità di condurre il procedimento con efficacia e obiettività, respingendo la richiesta di sostituzione per la seconda volta





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