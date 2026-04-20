Tragedia familiare a Vasto: padre uccide il figlio con un'ascia al culmine di una lite

Un dirigente Asl di Vasto ha ucciso il figlio Andrea al termine di un acceso diverbio domestico. La ricostruzione dell'omicidio e il difficile passato familiare tra dipendenze e denunce.

La tragedia che ha scosso la comunità di Vasto ha come teatro una normale abitazione trasformata in scenario di un orrendo delitto familiare. Andrea Scirolli, trentenne dal passato tormentato, è stato brutalmente ucciso dal padre, Antonio Scirolli , dirigente della Asl locale, al culmine di una violenta discussione domestica avvenuta nel pomeriggio di domenica.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dal procuratore di Vasto, Domenico Angelo Raffaele Seccia, il dramma si sarebbe consumato tra le mura di casa, trasformando un rapporto logorato dal tempo in un atto di estrema violenza. Le indagini preliminari suggeriscono che la lite sia degenerata rapidamente, spostandosi dalle stanze dell'appartamento verso il garage, situato al piano inferiore dell'immobile, dove la vittima è stata colpita ripetutamente con un'ascia rinvenuta dagli inquirenti sul luogo del misfatto. La dinamica dell'aggressione, descritta durante la conferenza stampa tenuta dalle autorità competenti, delinea un quadro agghiacciante: i colpi inferti al cranio, allo zigomo e infine il fendente letale allo sterno non hanno lasciato scampo ad Andrea. Un testimone oculare, testimone involontario dell'epilogo, ha allertato le forze dell'ordine dopo aver avvistato il padre accanto al corpo senza vita del figlio, vicino all'automobile parcheggiata nel garage. Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire ogni singolo istante di quel pomeriggio, non escludendo l'ipotesi che tra i due possa essere avvenuta una colluttazione fisica, durante la quale Antonio avrebbe cercato di difendersi prima che la situazione precipitasse nel folle gesto omicida. Attualmente, l'uomo si trova in uno stato di profonda prostrazione psicologica, in attesa di essere ascoltato ulteriormente dagli inquirenti che mantengono il massimo riserbo sulle sue condizioni. I trascorsi tra i due membri della famiglia Scirolli erano da anni segnati da tensioni insanabili e conflitti ricorrenti. La vittima, Andrea, aveva intrapreso da tempo un percorso difficile, segnato dal consumo di sostanze stupefacenti e dal coinvolgimento in attività di piccolo spaccio, elementi che avevano contribuito a incrinare irrimediabilmente il legame affettivo e la fiducia reciproca. Il deterioramento della convivenza era giunto a un punto di rottura già nel 2024, quando Antonio Scirolli, esasperato, aveva presentato una formale denuncia contro il figlio per violenza domestica, un atto estremo che però non aveva portato a conseguenze legali immediate, venendo successivamente archiviato per mancanza di prove sufficienti. La vicenda solleva ora interrogativi profondi sulla gestione delle fragilità familiari e sulle dinamiche che, nel silenzio di una casa, possono condurre a esiti così tragici ed irreparabili





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