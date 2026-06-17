Tragedia in azienda agricola: operaio muore improvvisamente

Un operaio di 49 anni è morto improvvisamente all'interno di un'azienda agricola di Istrana, nel Trevigiano. Il personale del Suem 118 è intervenuto d'urgenza, ma ogni sforzo per rianimarlo è stato inutile. La notizia della sua morte ha causato grande dolore tra i suoi cari e la comunità locale.

Diego Forner, un operaio di 49 anni, è morto improvvisamente mercoledì 17 giugno 2026 all'interno di un' azienda agricola di Istrana, nel Trevigiano . L'uomo è stato trovato accasciato a terra da un collega mentre si trovava all'interno dell' azienda agricola .

Il personale del Suem 118 è intervenuto d'urgenza, ma ogni sforzo per rianimarlo è stato inutile. La notizia della sua morte ha causato grande dolore tra i suoi cari e la comunità locale. Il Gruppo Alpini di Cavaso del Tomba ha dedicato un commosso saluto a Forner attraverso i propri canali social. Intanto, il caldo estivo sta portando temperature record in Italia, con notti tropicali e temperature fino a 39 gradi.

Le città più a rischio sono state identificate e i giorni peggiori sono stati previsti





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