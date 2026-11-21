Un'emergenza sanitaria nel Manipur colpisce oltre 180 persone con sintomi da avvelenamento da metanolo. Il Chief Minister Khemchand Yumnam guida le indagini e i soccorsi.

Almeno undici persone hanno perso la vita e oltre centottanta sono state ricoverate in ospedale dopo aver consumato alcolici locali adulterati. L'incidente si è verificato nello stato nord-orientale indiano del Manipur, come confermato dal Chief Minister Khemchand Yumnam. La notizia è stata diffusa tramite un post sulla piattaforma X il 21 novembre 2024, segnando l'inizio di una grave crisi sanitaria che ha coinvolto l'intera regione.

Dettaglio Crisi Sanitaria Manipur

La gravità della situazione è stata immediatamente riconosciuta dall'amministrazione statale, che ha dichiarato che la maggior parte dei pazienti ricoverati presentava sintomi clinicamente compatibili con un avvelenamento da metanolo. Questa sostanza, spesso usata come additivo illegale per aumentare la gradazione alcolica, è estremamente tossica per l'uomo e può causare danni permanenti agli organi vitali o la morte in breve tempo. I media locali hanno riportato dettagli specifici sui sintomi osservati nei pazienti, confermando la natura tossica della bevanda contaminata che ha causato la strage.

Also read Tragedia a Roma: morte dopo rissa tra donne a Tor Vergata

Posizione Chief Minister Khemchand Yumnam

Il Chief Minister Khemchand Yumnam ha assunto un ruolo di primo piano nella gestione dell'emergenza, visitando personalmente due ospedali dove i pazienti colpiti stavano ricevendo cure mediche urgenti. Durante la sua visita, Yumnam ha esplicitamente diretto le autorità di entrambi gli ospedali a garantire il massimo livello possibile di assistenza medica a tutti i ricoverati. Ha inoltre annunciato che il governo indiano avrebbe aperto un'indagine formale sulle circostanze che hanno portato alla produzione e alla distribuzione di questa bevanda mortale, dimostrando una ferma intenzione di portare i responsabili di fronte alla giustizia.

Advertisement

Impatto Reale e Prossimi Passi

In risposta immediata alla crisi, il governo statale ha dispiegato una squadra medica specializzata composta da un medico esperto, integrata da scorte essenziali di medicinali necessari per trattare le intossicazioni acute. Questa équipe è stata inviata direttamente nel distretto colpito per stabilire un presidio di emergenza locale e alleviare la pressione sui sistemi sanitari cittadini già sotto stress. I prossimi passi includono il monitoraggio continuo delle condizioni dei pazienti e l'avvio delle procedure investigative per tracciare l'origine della catena di distribuzione dell'alcol adulterato, assicurando che non vi siano ulteriori vittime nella zona.