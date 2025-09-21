Tragedia in Montagna: Donna Muore Durante la Ricerca Funghi in Piemonte

Una donna di 60 anni, di Cavallermaggiore, ha perso la vita in seguito a una caduta mentre cercava funghi in alta valle Stura. Il soccorso alpino registra un aumento degli incidenti in montagna.

Anna Maria Bessone, una donna di 60 anni residente a Cavallermaggiore, ha tragicamente perso la vita ieri sera, sabato 20 settembre, a seguito di un incidente avvenuto durante una giornata di ricerca funghi . L'evento si è verificato nel vallone di San Bernolfo, situato sopra Vinadio, in alta valle Stura, a un'altitudine di 1635 metri. La donna, in compagnia del cognato, è scivolata ed è finita in un canalone.

Le squadre di soccorso alpino piemontese, i vigili del fuoco, con il nucleo Saf speleo alpino fluviale, e la guardia di finanza sono state mobilitate per le operazioni di ricerca, iniziate subito dopo l'allarme lanciato dal cognato, che non vedendola più, ha allertato i soccorsi scendendo a valle. I soccorritori dei vigili del fuoco hanno individuato la donna nel canalone. Nonostante fosse cosciente al momento del ritrovamento, l'elicottero del 118 abilitato al volo notturno, immediatamente attivato, non è riuscito a salvarla, e Anna Maria Bessone è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. Questo tragico evento sottolinea ancora una volta i pericoli legati alla frequentazione della montagna, specialmente in contesti come la ricerca di funghi, dove il terreno irregolare e le condizioni meteorologiche possono rappresentare un rischio elevato per gli escursionisti. La tragedia è particolarmente sentita nella comunità di Cavallermaggiore, che piange la perdita di una sua concittadina. \L'incidente di Anna Maria Bessone si inserisce in un contesto preoccupante di aumento degli interventi di soccorso alpino nella regione Piemonte, con particolare riferimento alla stagione autunnale, tipicamente dedicata alla raccolta dei funghi. Dall'inizio di settembre, i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese hanno effettuato ben 24 interventi per recuperare cercatori di funghi dispersi o infortunati, con un bilancio che include purtroppo tre decessi. Questo dato mette in evidenza la necessità di intensificare le misure di prevenzione e di sensibilizzazione nei confronti dei rischi connessi alla frequentazione della montagna, soprattutto per le persone che non sono abituate a questo tipo di ambiente. Le statistiche del soccorso alpino indicano che le cause più frequenti degli incidenti sono le cadute e le scivolate, seguite dalla perdita dell'orientamento e dai problemi fisici legati alla stanchezza o al malore. I soccorritori raccomandano vivamente l'utilizzo di scarponi da montagna al posto degli stivali di gomma, per ridurre al minimo il rischio di scivolate, e l'uso di strumenti tecnologici come il GPS per orientarsi e comunicare la propria posizione, agevolando così le operazioni di soccorso in caso di necessità. La prevenzione, dunque, gioca un ruolo fondamentale per tutelare la sicurezza dei cercatori di funghi e di tutti gli escursionisti che si avventurano in montagna. \Le autorità competenti e le associazioni di soccorso alpino stanno valutando ulteriori strategie per affrontare l'aumento degli incidenti in montagna. Tra le possibili misure, vi è la promozione di campagne informative mirate a sensibilizzare i cercatori di funghi sui pericoli del territorio, fornendo indicazioni precise sull'equipaggiamento necessario, sulle tecniche di orientamento e sulle norme di sicurezza da seguire. Inoltre, si sta valutando la possibilità di aumentare il numero di volontari del soccorso alpino e di migliorare i tempi di risposta in caso di emergenza, attraverso l'implementazione di tecnologie avanzate e la collaborazione con le diverse forze dell'ordine e i servizi sanitari. È fondamentale, inoltre, rafforzare la collaborazione tra le istituzioni, le associazioni di categoria e i comuni per garantire un monitoraggio costante dei sentieri e delle aree di ricerca funghi, segnalando eventuali pericoli e provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture. La prevenzione, la formazione e l'informazione sono gli strumenti principali per ridurre il numero di incidenti e garantire la sicurezza di chi frequenta la montagna, preservando così la bellezza e la fruibilità di questo prezioso patrimonio naturale. La sicurezza dei cercatori di funghi e degli escursionisti deve essere sempre al primo posto, e ogni sforzo è necessario per tutelare la loro incolumità





