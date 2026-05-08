Tragedia in Sudafrica: imprenditore portoghese ucciso da un coccodrillo dopo l'alluvione

Gabriel Batista, 59 anni, scomparso durante un'alluvione in Sudafrica, è stato trovato all'interno di un coccodrillo. L'animale aveva nello stomaco anche sei paia di scarpe, suggerendo precedenti attacchi.

Una scoperta sconvolgente ha posto fine alle speranze di ritrovare vivo Gabriel Batista , l'imprenditore di 59 anni scomparso giorni fa in Sudafrica . L'uomo, originario dell'isola di Madeira, regione autonoma del Portogallo, ma da anni stabilitosi nella città fluviale di Komatipoort per gestire un hotel, è rimasto vittima di una delle trappole più letali del fiume, i suoi coccodrilli, trasformando una missione di soccorso in una scena da film dell'orrore.

La scomparsa durante l'alluvione La tragedia è iniziata circa una settimana fa nella provincia di Mpumalanga, colpita da forti piogge torrenziali che hanno gonfiato i corsi d'acqua al confine con il Mozambico. Batista stava tentando di attraversare, in modo temerario, un ponte parzialmente sommerso a bordo del suo veicolo quando è stato travolto dalla forza della corrente ed è stato trasportato via con violenza.

Per giorni, le squadre di soccorso hanno perlustrato incessantemente l'area senza trovare traccia dell'uomo, né del mezzo, finché l'attenzione dei soccorritori non si è rivolta verso un isolotto sospetto proprio nel letto del fiume. Il sospetto e l'intervento dei veterinari Su una minuscola e apparentemente innocua lingua di terra, le autorità hanno avvistato un coccodrillo di enormi dimensioni con il ventre visibilmente gonfio, segno di un pasto abbondante consumato di recente che ha lasciato l'animale sazio.

Sospettando il peggio, le forze dell'ordine hanno organizzato un'operazione di recupero estremamente delicata e complessa. L'animale è stato prima sedato, poi, quando si è accertato che non rappresentasse più un pericolo, è stato issato con un elicottero per il trasporto di merci pesanti e trasferito sulla terraferma per essere sottoposto a una necroscopia da parte dei veterinari.

L'esame ha confermato i timori più cupi degli agenti e degli investigatori, rivelando all'interno del rettile resti umani e diversi oggetti personali riconducibili alle possessioni dell'imprenditore portoghese. L'anello della verità e il macabro dettaglio A permettere l'identificazione certa della vittima è stato un anello, riconosciuto dai familiari come appartenente a Gabriel Batista.

Tuttavia, l'autopsia sull'animale ha riservato un'ulteriore sorpresa altrettanto negativa: oltre ai resti dell'imprenditore portoghese, nello stomaco del coccodrillo sono state rinvenute ben sei paia di scarpe. Un dettaglio che suggerisce come il predatore avesse già colpito ripetutamente in passato, rendendo Gabriel solo l'ultima vittima di una serie di attacchi, finora, mai documentati. Le autorità locali hanno avviato un'inchiesta per comprendere meglio la dinamica degli eventi e per valutare eventuali misure di prevenzione per evitare ulteriori tragedie simili in futuro.

La comunità locale è in lutto e si interroga su come un'area apparentemente tranquilla possa nascondere un pericolo così insidioso. La famiglia di Gabriel Batista ha espresso il proprio dolore e la propria incredulità per la perdita del loro caro, chiedendo giustizia e maggiore attenzione per la sicurezza delle persone che vivono e lavorano in zone ad alto rischio come quella del fiume Crocodile





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