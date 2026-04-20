Tragedia in Sudafrica: muore il ranger Gary Freeman, fedele fino alla fine al suo giuramento verso la natura

Gary Freeman, celebre guida naturalistica in Sudafrica, ha perso la vita in una carica di elefante. Il ranger ha scelto di non sparare all’animale, mantenendo una promessa fatta anni prima.

La riserva naturale privata Klaserie , in Sudafrica , piange la scomparsa di una delle sue figure più iconiche e rispettate: Gary Freeman , ranger di 65 anni, è deceduto giovedì 9 aprile 2026 a seguito di una drammatica carica da parte di un elefante. L’episodio si è verificato durante un safari a piedi nel Limpopo, una pratica che Freeman aveva contribuito a rendere celebre fin dagli anni Novanta.

Secondo le ricostruzioni ufficiali fornite dalle autorità, il gruppo di escursionisti è stato improvvisamente sorpreso dall’animale che, distaccatosi dal branco, ha puntato dritto verso la guida. In un gesto di estrema coerenza etica che ha segnato i suoi ultimi istanti di vita, Freeman ha scelto di non fare fuoco contro la creatura, limitandosi a esplodere alcuni colpi di avvertimento in aria. Questo rifiuto categorico di utilizzare la forza letale contro la fauna selvatica non è stato un caso isolato, ma la manifestazione tangibile di una filosofia di vita che lo accompagnava da decenni. La figura di Freeman, soprannominato Thutwa per la sua corporatura slanciata, era intrinsecamente legata alla protezione degli ecosistemi africani. Allievo di Clive Walker, pioniere del conservazionismo, Gary aveva dedicato la propria esistenza alla creazione di un equilibrio armonioso tra uomo e natura. Per lui, la riserva Klaserie non era una proprietà da sfruttare, ma un santuario sacro di cui sentirsi eternamente ospiti. La sua dedizione verso i 750 elefanti che popolano l’area era nota a chiunque lo conoscesse, tanto da spingerlo ad affermare, davanti ai fuochi dei bivacchi, che avrebbe preferito morire per mano di uno di quei giganti piuttosto che ferirne uno con la sua arma. La tragica fatalità del 9 aprile ha trasformato quella che molti consideravano una frase d’effetto in una vera e propria profezia spirituale. Nonostante il tempestivo intervento del gruppo nel trasportarlo verso un luogo sicuro, le ferite riportate si sono rivelate fatali, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dell’ambientalismo sudafricano. Il cordoglio ha invaso le piattaforme social, raccogliendo testimonianze commoventi di turisti, colleghi e amici. Judy Connors, che aveva esplorato la savana con lui pochi mesi prima, ha ricordato la profonda connessione di Freeman con la fauna locale, definendolo un uomo in pace con il ciclo della natura. Anche i vertici della riserva hanno reso omaggio a quello che è stato descritto come un vero gentiluomo, pilastro morale della struttura. Al di là del dolore, resta la testimonianza di una vita spesa nel rispetto assoluto dei cicli naturali, dimostrando come la passione per la conservazione possa spingersi fino al sacrificio supremo. La morte di Freeman non viene letta come una semplice tragedia, ma come l’estremo atto di fedeltà di un uomo che, fino al respiro finale, ha cercato di proteggere ciò che amava, preferendo la propria fine alla violenza verso gli animali che per tutta la vita aveva protetto e studiato con instancabile dedizione





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