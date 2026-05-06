Tragedia in una scuola di Acre: due morti e due feriti in un’aggressione armata

Un adolescente di 13 anni ha aperto il fuoco in una scuola dello stato di Acre, uccidendo due membri del personale e ferendone altri due. Il governo ha espresso solidarietà e sospeso le lezioni per tre giorni.

Due vittime e almeno due feriti. È il bilancio dell’aggressione avvenuta in una scuola nello stato amazzonico di Acre , nel nord-ovest del Brasile , dove un ragazzo di 13 anni ha aperto il fuoco uccidendo due membri del personale, ferendone un terzo e uno studente.

L’episodio, avvenuto in un contesto scolastico, ha scosso l’intera comunità locale e ha sollevato domande sulla sicurezza nelle scuole e sul controllo delle armi in Brasile. Secondo le prime ricostruzioni, l’arma utilizzata dal minorenne apparteneva al patrigno, che ora è al centro delle indagini della polizia civile di Acre. I feriti, trasportati in ospedale con urgenza, sono stati sottoposti a cure immediate, mentre le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Il governo dello stato di Acre ha espresso la sua più profonda solidarietà alle famiglie delle vittime e alla comunità scolastica dell’Istituto Sao Josè, sottolineando l’impegno a fornire supporto psicologico a studenti e insegnanti. Le lezioni sono state sospese per tre giorni in tutte le scuole dello stato, in linea con il protocollo di sicurezza vigente.

Intanto, la polizia sta lavorando per ricostruire i motivi che hanno spinto il ragazzo a compiere un gesto così violento, mentre la società civile e le istituzioni riflettono sulle misure necessarie per prevenire simili tragedie in futuro





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