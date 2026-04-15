Tragedia in una scuola turca: studente apre il fuoco, quattro morti e numerosi feriti

Un drammatico episodio di violenza ha sconvolto una scuola elementare nella provincia di Kahramanmaraş, in Turchia, dove uno studente dell'ottava classe ha sparato contro compagni e insegnanti, causando la morte di quattro persone prima di suicidarsi. L'attacco segue un altro grave incidente simile avvenuto il giorno precedente.

Un'ondata di terrore ha colpito il sudest della Turchia il 15 aprile, quando uno studente dell'ottava classe ha fatto irruzione in una scuola elementare nella provincia di Kahramanmaraş , aprendo il fuoco con un’arma da fuoco e seminando morte e distruzione. Il bilancio iniziale fornito da Mükerrem Ünlüer, governatore della provincia, parla di almeno quattro vittime, tra cui tre giovanissimi studenti e un insegnante, oltre a una ventina di feriti, alcuni dei quali versano in condizioni critiche.

L'aggressore, dopo aver compiuto la strage, si è tolto la vita. Si tratta del secondo tragico evento di questo genere a verificarsi in Turchia in soli due giorni, destando profonda preoccupazione per la sicurezza nelle istituzioni scolastiche. Secondo le prime ricostruzioni, l'assalitore, identificato come uno studente dell'ottava classe – fascia d'età che solitamente comprende ragazzi di 13 o 14 anni – avrebbe portato con sé cinque armi e sette caricatori, presumibilmente appartenenti al padre, un ex poliziotto. La sua furia si sarebbe scatenata indiscriminatamente in due aule della quinta classe, frequentate da bambini di appena 10 o 11 anni. Il governatore Ünlüer ha aggiunto che quattro dei feriti sono stati sottoposti a interventi chirurgici d'urgenza e sono attualmente ricoverati in prognosi riservata. Le scene che emergono dalle testimonianze e dai filmati non ancora verificati sono strazianti: studenti in preda al panico che cercano di fuggire lanciandosi da una finestra del secondo piano, mentre in sottofondo si sentono distintamente gli spari. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, invece, sembrerebbero mostrare l'aggressore mentre spara a bruciapelo contro due studenti in un corridoio della scuola, aggravando ulteriormente l'orrore della vicenda. Per fare piena luce su questo sconvolgente episodio, il ministro della giustizia, Akın Gürlek, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta approfondita. La Turchia è solitamente una nazione dove gli episodi di violenza armata nelle scuole sono estremamente rari, il che rende questo secondo attacco in rapida successione ancora più allarmante. Solamente il giorno prima, il 14 aprile, un ragazzo di 19 anni aveva scatenato il panico in una scuola superiore a Siverek, nella vicina provincia sudorientale di Şanlıurfa. In quell'occasione, l'aggressore aveva ferito almeno 16 persone prima di togliersi la vita, creando un precedente che ora assume contorni ancora più sinistri alla luce dei fatti di Kahramanmaraş. Questi eventi sollevano interrogativi urgenti sulla salute mentale dei giovani, sulla disponibilità di armi e sulle misure di sicurezza all'interno delle scuole in Turchia, spingendo le autorità a riesaminare le procedure esistenti e a rafforzare la prevenzione per evitare che simili tragedie si ripetano. La comunità scolastica è sotto shock, e l'intero paese si interroga su come sia stato possibile che un così giovane studente potesse trasformarsi in un assassino con accesso a un arsenale di armi





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