Un giovane di 23 anni è stato ucciso a Roma da un colpo di pistola. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto e identificare il responsabile. Nel frattempo, Bruxelles rivede il Green Deal e CAV approva il bilancio 2025 con un utile in crescita.

Un tragico evento ha scosso la città quando un giovane di 23 anni è stato ucciso da un colpo di pistola nel cortile di un palazzo in via Settimio Severo.

La vittima, nonostante la ferita, avrebbe tentato di reagire prima di crollare a terra, vicino alle auto parcheggiate, senza più riprendersi. L'intervento dei carabinieri e del 118 è stato immediato, ma i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari si sono rivelati vani. L'area è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi tecnici e l'avvio delle indagini.

Le forze dell'ordine stanno ascoltando i residenti della zona, un quartiere densamente popolato, nella speranza di raccogliere testimonianze utili che possano far luce sulla dinamica dell'accaduto e identificare il responsabile. Si cerca di ricostruire le ultime ore di vita del giovane, le sue frequentazioni e il possibile movente dell'omicidio. La vittima aveva trascorso la serata precedente con alcuni amici in un appartamento di piazza Settimio Severo.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo sarebbe rimasto insieme fino a mezzanotte, per poi separarsi. Il 23enne, forse diretto a Villacidro, si sarebbe allontanato di circa 40-50 metri dall'ingresso del palazzo quando è stato colpito a distanza ravvicinata. Il proiettile non gli ha lasciato scampo. Gli amici che erano con lui quella sera sono stati convocati in caserma a Quartu per essere interrogati.

Parallelamente, i militari stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per individuare eventuali elementi utili alle indagini. Nel frattempo, a livello nazionale, Bruxelles sta rivedendo il Green Deal, ammettendo di aver favorito eccessivamente il settore dei combustibili fossili. La presidente della Commissione Europea ha riconosciuto l'ovvio, sottolineando la necessità di accelerare la transizione verso le energie rinnovabili.

In Veneto, CAV (Passante) ha approvato il bilancio 2025, registrando un utile di 30,4 milioni di euro, in crescita del +3,8% rispetto all'anno precedente. Il valore della produzione si attesta a circa 179,6 milioni di euro, con un risultato ante imposte di circa 42,9 milioni di euro.

Questo risultato positivo è attribuito alla crescita dei volumi di traffico, al contenimento dei costi e all'impegno costante nella manutenzione della rete autostradale, con particolare attenzione alla sicurezza, alla sostenibilità e alla qualità del servizio. L'aumento dei ricavi da pedaggio, pari al +1,34% rispetto al 2024, è dovuto all'incremento dei veicoli-chilometro paganti, che raggiungono 1.903 milioni (+1,06%).

I costi di gestione di CAV nel 2025 sono stati pari a 130,3 milioni di euro, in calo dell'1,09% rispetto all'anno precedente, nonostante l'inflazione e l'aumento dei costi delle materie prime. Questa riduzione è stata resa possibile grazie alla diminuzione dei costi per servizi, che sono scesi a 39,3 milioni di euro (-4,03%). L'Ebitda si attesta a 96,8 milioni di euro (+1,8%), mentre l'Ebit raggiunge i 49,3 milioni (+6,11%).

Il rendimento del capitale investito è del 12,11% e quello sulle vendite del 30%. La liquidità della società ammonta a 185,5 milioni di euro, consentendo a CAV di proseguire con il piano di investimenti e manutenzioni, aumentati del +22%, e di migliorare la gestione della sostenibilità. Nel 2025, CAV ha trasferito 51,4 milioni di euro alla Regione Veneto, socia al 50% con Autostrade





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