Tragedia Le Constellation: apre la fase dei risarcimenti e della mediazione

A mesi dalla tragedia del bar Le Constellation, si avvia la gestione dei risarcimenti e l'accertamento delle responsabilità. Il governo svizzero punta sulla mediazione per evitare lunghi contenziosi, mentre resta aperto il nodo dei costi delle cure e l'attenzione è rivolta ai sopravvissuti.

A distanza di mesi dalla terribile tragedia del bar Le Constellation , che ha causato la morte di 41 persone, tra cui sei cittadini italiani, e il ferimento di oltre cento, si apre una fase cruciale: la gestione dei risarcimenti e l'accertamento delle responsabilità, mentre l'attenzione rimane alta sulle condizioni dei sopravvissuti.

Un presunto 'disguido' riguarderebbe l'invio di fatture ospedaliere da parte dell'ospedale di Sion ad alcune famiglie italiane, come spiegato dal diplomatico Balzaretti in un'intervista al Corriere della Sera. Secondo la normativa svizzera, l'invio delle fatture ai pazienti è prassi comune, ma in questo caso è stato deciso di evitarlo, nonostante l'invio involontario di tre comunicazioni. Balzaretti ha assicurato che non c'è stata malafede e che né i pazienti né le famiglie dovranno sostenere alcun costo.

Tuttavia, resta ancora da definire chi si farà carico dei costi complessivi delle cure, una questione che sarà discussa tra le autorità italiane e svizzere. Questa trattativa si inserisce in un contesto più ampio di gestione delle conseguenze della tragedia. La situazione sanitaria dei feriti rimane complessa, con 34 persone ancora ricoverate in ospedale, di cui 19 al di fuori della Svizzera: dieci in Francia, uno in Germania e otto in Italia.

Un numero crescente di pazienti viene trasferito in centri di riabilitazione, indicando un percorso di cura lungo e impegnativo. Per evitare anni di battaglie legali, il governo svizzero ha optato per la mediazione, nominando un ex consigliere di Stato di Neuchâtel a capo di una 'tavola rotonda' che coinvolgerà tutte le parti interessate: vittime, familiari, assicurazioni, autorità e potenziali responsabili. L'obiettivo è trovare soluzioni extragiudiziali rapide ed efficaci.

Questa iniziativa è accompagnata da un contributo di solidarietà di 50.000 franchi per le famiglie colpite, un sostegno immediato alle spese, ma non un vero e proprio risarcimento. Il governo sta inoltre valutando un finanziamento di circa 200.000 franchi per sostenere il lavoro della 'tavola rotonda', una cifra che dovrà essere approvata dal Parlamento. La scelta della mediazione riflette la consapevolezza della complessità del caso, dove stabilire responsabilità e quantificare i danni richiederebbe anni di procedimenti legali.

La mediazione mira a garantire risposte più rapide, nel rispetto delle diverse posizioni. L'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale di una delle famiglie italiane coinvolte, ha sottolineato la necessità di un approccio più sensibile, invitando la Svizzera a superare logiche standardizzate e a considerare la dimensione umana del disastro. Ventimiglia ha evidenziato che in gioco non ci sono solo aspetti economici, ma il futuro di vite segnate per sempre.

Parallelamente, Valeria Vittimberga, direttore generale dell’Inps, ha sottolineato l’importanza del benessere non solo economico, ma anche personale e l’accesso alla bellezza, evidenziando il ruolo dell’Inps come protagonista culturale e promotore della coesione nazionale attraverso iniziative come il festival estivo di musica classica e lirica 'La musica è una cosa meravigliosa', giunto alla sua seconda edizione in collaborazione con Roma Tre Orchestra





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