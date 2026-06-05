Tragedia nel deserto del Sahara: 49 morti per sete nel nord del Niger

Un camion in avaria nel deserto del Sahara causa la morte di 49 persone per disidratazione. I viaggiatori, mostly migranti e lavoratori stagionali, erano partiti dal Mali diretto in Niger. Solo due sopravvissuti hanno dato l'allarme dopo aver camminato a lungo. La zona è nota come corridoio sahariano, rotta pericolosa per migranti.

Nel deserto del Sahara, al nord del Niger , una tragedia umana ha colpito un gruppo di viaggiatori: quarantanove persone sono morte per la sete dopo che il camion su cui viaggiavano è rimasto in panne in una zona isolata, a oltre ottanta chilometri a ovest di Assamaka , località di frontiera vicino al triangolo tra Niger , Mali e Algeria.

La notizia è stata diffusa dal governatorato della regione di Agadez. Il mezzo, partito dalla località maliana di Telhandek, a circa trecento chilometri dalla frontiera col Niger, trasportava circa cento persone di ritorno dal Mali per celebrare una festa religiosa con le famiglie. Dopo diversi giorni di viaggio nel deserto, il camion si è perso e si è fermato per un guasto meccanico. L'autista, il suo aiutante e alcuni passeggeri hanno tentato di ripararlo senza successo.

L'area in cui il veicolo si è fermato non offriva riparo né punti di approvvigionamento d'acqua. I viaggiatori sono rimasti privi di acqua e intrappolati nel cuore di un ambiente ostile: le temperature estreme e l'assenza di soccorsi hanno reso impossibile la loro sopravvivenza, fatta eccezione per due superstiti. Questi ultimi hanno dato l'allarme dopo aver camminato per oltre cinquanta chilometri fino a raggiungere un punto d'acqua e poi Assamaka, da dove hanno avvisato le autorità.

Quando la squadra di soccorso inviata dal governatore di Agadez è arrivata sul posto ha trovato decine di corpi sotto e intorno al camion, con vestiti e oggetti personali sparsi nella sabbia. Le quarantanove vittime sono state sepolte sul luogo del disastro in fosse comuni; l'operazione, definita dalle autorità particolarmente delicata e logorante, ha coinvolto anche i due sopravvissuti.

Il luogo della tragedia si trova nel cosiddetto corridoio sahariano, una zona che da anni collega Agadez, Assamaka, l'Algeria, il Mali e la Libia, attraversata da lavoratori stagionali, cercatori d'oro, viaggiatori regionali, persone espulse dai Paesi nordafricani e migranti diretti verso il Maghreb o, in alcuni casi, verso le rotte migratorie del Mediterraneo. Questa vicenda evidenzia i pericoli mortali che i migranti e i viaggiatori incontrano nel deserto, dove le condizioni estreme e la mancanza di infrastrutture trasformano ogni guasto meccanico in una potenziale catastrofe.

La difficoltà di soccorso in aree così remote e il ritardo nell'allarme, dovuto alla necessità di camminare a lungo per cercare aiuto, hanno contribuito all'elevato numero di vittime. Il fatto che i corpi siano stati sepolti in fosse comuni riflette la sfida logistica e il rispetto dovuto alle vittime in un contesto così remoto.

Inoltre, il corridoio sahariano rimane una delle rotte più pericolose per i migranti che tentano di raggiungere l'Europa o di spostarsi nella regione, con storie analoghe di abbandono, sfruttamento e tragedie che si ripetono periodicamente. Le autorità locali, con risorse limitate, affrontano un compito enorme nel gestire questi eventi e nel prevenire futuri disastri.

La comunità internazionale è spesso chiamata in causa per fornire assistenza umanitaria e monitorare meglio le rotte migratorie, ma gli investimenti in infrastrutture di base, come punti d'acqua o aree di sosta sicure, rimangono scarsi. Questa tragedia sottolinea, ancora una volta, la vulnerabilità delle persone in movimento attraverso il deserto e la necessità di interventi coordinati per salvaguardare la vita umana in una delle regioni più inospitali del mondo





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