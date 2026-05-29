Tragedia nel Mantovano: muore sul colpo nel giorno del suo compleanno mentre maneggia una pistola

Un uomo di 65 anni muore accidentalmente nel giorno del suo compleanno mentre mostrava alla compagna come reagire a un'intrusione armata. I carabinieri indagano.

Giallo nel Mantova no. Un uomo di 65 anni, Alberto Scalari , ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, il giorno del suo compleanno, nella sua abitazione di Cerese di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova .

La tragedia si è consumata in circostanze ancora da chiarire, con i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava maneggiando una pistola legalmente detenuta per mostrare alla compagna, una donna di 53 anni, come reagire in caso di irruzione notturna di un malintenzionato armato. In quegli istanti, sarebbe partito accidentalmente un colpo, che ha raggiunto l'uomo in modo letale.

La compagna, unica testimone, ha immediatamente chiamato il 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il corpo di Scalari giaceva in cucina, mentre l'arma è stata rinvenuta sul tavolo. I militari del nucleo investigativo di Mantova hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto la testimonianza della donna, che appare sconvolta.

L'abitazione è stata posta sotto sequestro e gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per verificare eventuali movimenti sospetti. Dopo il nulla osta del magistrato di turno, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, dove domani sarà eseguita l'autopsia. L'uomo, un libero professionista molto conosciuto in paese, lascia la compagna e due figli maggiorenni. I vicini, sconvolti, lo descrivono come una persona pacifica e prudente.

Non si esclude alcuna ipotesi, ma al momento quella dell'incidente sembra la pista più probabile. I carabinieri stanno anche verificando lo stato di regolare detenzione dell'arma e se vi fossero precedenti episodi di utilizzo imprudente. La comunità di Cerese è in lutto per questa tragica scomparsa, avvenuta proprio nel giorno in cui l'uomo spegneva 65 candeline.

Un compleanno che si è trasformato in una giornata di dolore e mistero, in attesa che gli accertamenti scientifici e le indagini possano offrire una risposta definitiva su quanto accaduto





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