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Tragedia nel Sahara: 49 migranti nigerini muoiono di sete dopo il guasto del camion

Cronaca Internazionale News

Tragedia nel Sahara: 49 migranti nigerini muoiono di sete dopo il guasto del camion
SaharaNigerMali
📆6/5/2026 3:51 PM
📰Internazionale
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Un camion carico di migranti nigerini di ritorno dal Mali si è rotto nel deserto del Sahara causando la morte di 49 persone per disidratazione. Le autorità locali confermano il ritrovamento delle vittime in una zona remota al confine tra Mali e Algeria.

Quasi cinquanta persone sono morte di sete nel deserto del Sahara dopo che il camion che le stava trasportando dal Mali al Niger si è guastato, secondo quanto riportato dalle autorità locali.

L'incidente è avvenuto in una zona remota vicino al confine tra Mali e Algeria, dove i viaggiatori sono rimasti intrappolati senza acqua e senza la possibilità di riparare il veicolo. La regione di Agadez, nel nord del Niger, è caratterizzata da un ambiente estremamente ostile con temperature estreme e assenza di punti di rifornimento, rendendo la sopravvivenza particolarmente difficile. Due sopravvissuti sono riusciti a compiere a piedi decine di chilometri fino al centro abitato più vicino per dare l'allarme.

I soccorritori hanno ritrovato i corpi di quarantanove vittime, seppellite in fosse comuni scavate sul posto, e hanno anche prestato assistenza a un secondo camion rimasto bloccato per tre giorni con oltre sessanta persone a bordo a causa di un guasto alla batteria. Questo tragico episodio evidenzia i rischi corsi dai giovani nigerini che si recano in Mali per lavorare nelle miniere artigianali, nonostante la presenza di gruppi militanti e le condizioni estreme del territorio

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Sahara Niger Mali Migranti Disidratazione Camion Agadez Miniere Artigianali

 

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