Tragedia nel Sahara: 49 migranti nigerini muoiono di sete dopo il guasto del camion

Un camion carico di migranti nigerini di ritorno dal Mali si è rotto nel deserto del Sahara causando la morte di 49 persone per disidratazione. Le autorità locali confermano il ritrovamento delle vittime in una zona remota al confine tra Mali e Algeria.

Quasi cinquanta persone sono morte di sete nel deserto del Sahara dopo che il camion che le stava trasportando dal Mali al Niger si è guastato, secondo quanto riportato dalle autorità locali.

L'incidente è avvenuto in una zona remota vicino al confine tra Mali e Algeria, dove i viaggiatori sono rimasti intrappolati senza acqua e senza la possibilità di riparare il veicolo. La regione di Agadez, nel nord del Niger, è caratterizzata da un ambiente estremamente ostile con temperature estreme e assenza di punti di rifornimento, rendendo la sopravvivenza particolarmente difficile. Due sopravvissuti sono riusciti a compiere a piedi decine di chilometri fino al centro abitato più vicino per dare l'allarme.

I soccorritori hanno ritrovato i corpi di quarantanove vittime, seppellite in fosse comuni scavate sul posto, e hanno anche prestato assistenza a un secondo camion rimasto bloccato per tre giorni con oltre sessanta persone a bordo a causa di un guasto alla batteria. Questo tragico episodio evidenzia i rischi corsi dai giovani nigerini che si recano in Mali per lavorare nelle miniere artigianali, nonostante la presenza di gruppi militanti e le condizioni estreme del territorio





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sahara Niger Mali Migranti Disidratazione Camion Agadez Miniere Artigianali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'Algeria batte l'Olanda a sorpresa in amichevole: Malen al palo, decide Hadj-MoussaParte con una vittoria di prestigio il percorso di avvicinamento dell'Algeria ai Mondiali.

Read more »

Calcio in tv: la piattaforma Fifa+ entra in DaznIn cartellone campionati di nicchia quali Lituania, Mali, Nigeria, Gambia, Sierra Leone

Read more »

Bambino lasciato solo in auto rischia tragedia a NoceraUn bambino lasciato solo in auto ha rischiato di provocare una tragedia a Nocera. La vettura, senza nessun adulto a bordo, ha iniziato a muoversi lungo il ripido ponte di via Astuti e ha raggiunto il piazzale pedonale di via Roma.

Read more »

Natisone, in aula audio e video della tragedia, battaglia sui tempiL'accusa contesta la mancata attivazione del velivolo sanitario (ANSA)

Read more »