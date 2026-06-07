Tragedia nel Sahara: 49 morti di sete dopo guasto al camion

49 persone sono morte di sete nel deserto del Sahara dopo che il loro camion si è guastato. Solo due superstiti hanno dato l'allarme. Le vittime sepolte in fosse comuni.

Una tragedia umana si è consumata nel deserto del Sahara , dove 49 persone hanno perso la vita per disidratazione dopo che il camion su cui viaggiavano ha subito un guasto meccanico.

Il gruppo, composto da uomini, donne e bambini, stava tornando da una festa religiosa nella località di Telhandek, in Mali, a circa 300 chilometri dal confine con il Niger. Il viaggio, che avrebbe dovuto durare alcuni giorni, si è trasformato in un incubo quando il mezzo ha smarrito la strada e poi si è fermato definitivamente a circa 80 chilometri da Assamaka, una località di frontiera.

Senza possibilità di chiedere aiuto, i viaggiatori sono rimasti bloccati in una delle zone più inospitali del pianeta, con temperature che superano i 40 gradi e senza alcuna fonte d'acqua nelle vicinanze. Secondo la ricostruzione del governatorato della regione di Agadez, che ha diffuso la notizia, il camion sarebbe rimasto fermo per giorni in mezzo al nulla, lontano da centri abitati e da qualsiasi via di comunicazione.

I soccorsi sono stati impossibili da attivare tempestivamente, data l'estrema difficoltà di localizzare il veicolo in un mare di dune di sabbia. Le condizioni climatiche del Sahara, con il caldo torrido durante il giorno e il freddo pungente della notte, hanno accelerato la disidratazione e la sofferenza delle vittime. Mentre il tempo passava, la disperazione cresceva: molti hanno tentato di cercare aiuto a piedi, ma la mancanza di acqua e la stanchezza hanno avuto la meglio.

Solo due persone sono riuscite a sopravvivere, camminando per circa 50 chilometri fino a raggiungere una zona con dell'acqua e poi arrivare ad Assamaka, dove hanno dato l'allarme. Ma quando le autorità sono giunte sul luogo del guasto, hanno trovato una scena agghiacciante: decine di corpi senza vita riversi sulla sabbia, circondati da bagagli e oggetti sparsi, sotto il sole cocente.

I cadaveri sono stati sepolti in fosse comuni nello stesso punto, in un triste epilogo di una vicenda che ha scosso l'intera regione. Questa tragedia mette in luce le estreme difficoltà di viaggio nel deserto del Sahara, una delle aree più remote e pericolose del mondo. Le distanze immense, la mancanza di infrastrutture e le condizioni climatiche estreme rendono ogni spostamento un rischio.

Episodi simili, purtroppo, non sono rari: molti migranti e viaggiatori perdono la vita ogni anno tentando di attraversare il Sahara. Le autorità locali hanno lanciato un appello per maggiori misure di sicurezza e per la creazione di posti di soccorso lungo le rotte più trafficate. Intanto, le due persone sopravvissute sono state assistite e stanno fornendo ulteriori dettagli alle autorità per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

La comunità di Telhandek e dei villaggi vicini è in lutto per la perdita di così tanti concittadini, mentre le famiglie delle vittime attendono notizie e chiedono giustizia per una morte che si poteva forse evitare con un tempestivo intervento. Le operazioni di recupero sono state estremamente complesse a causa della posizione isolata del veicolo. Le squadre di soccorso hanno impiegato diversi giorni per raggiungere il luogo, utilizzando veicoli 4x4 e persino droni per individuare il camion dall'alto.

Una volta arrivati, si sono trovati davanti a uno scenario da incubo: corpi dispersi su una vasta area, segno che alcuni avevano tentato di allontanarsi in cerca di aiuto. Gli investigatori stanno cercando di identificare le vittime, molte delle quali senza documenti, e di contattare i familiari. La notizia ha sollevato un'ondata di commozione in Niger e Mali, con le autorità che promettono di intensificare i controlli e di migliorare le infrastrutture stradali.

Tuttavia, per molti, questa tragedia è solo l'ultima di una lunga serie di incidenti simili, che sottolineano la necessità di una cooperazione internazionale per rendere più sicuri i viaggi nel deserto





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