Tragedia sfiorata durante l'amichevole pre-Mondiale tra Ungheria e Kazakistan

Una telecamera sospesa sopra il terreno di gioco precipita in campo durante l'amichevole pre-Mondiale tra Ungheria e Kazakistan, causando un grande spavento per calciatori, staff e tifosi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Tragedia sfiorata durante l'amichevole pre-Mondiale tra le nazionali di Ungheria e Kazakistan . Ieri, martedì 9 giugno, durante il match disputato nello stadio Nagyerdei di Debrecen, una delle telecamere sospese sopra il terreno di gioco è precipitata in campo all'improvviso.

Un impatto tremendo, da un'altezza di circa 20 metri, che ha rischiato di coinvolgere uno degli operatori posizionati vicino alla linea laterale. Dopo l'incidente l'arbitro è stato costretto a interrompere momentaneamente la partita. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, dalla 'spidercam' sarebbe iniziato a uscire del fumo, probabilmente a causa di un guasto.

Come mostrano le immagini pubblicate sui social, la struttura di sostegno ha ceduto, con la grossa telecamera che si è schiantata sul manto verde, a pochi metri dall'operatore e dalla zona in cui si trova il personale a bordo campo. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma soltanto un grande spavento per calciatori, staff e tifosi. La sospensione ha dato modo agli addetti dello stadio di mettere in sicurezza l'area interessata e di rimuovere i resti dell'impianto.

Il match tra Ungheria e Kazakistan, entrambe qualificate ai Mondiali 2026, è ripreso dopo alcuni minuti, con i padroni di casa allenati dall'italiano Marco Rossi che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio kazako di Maliy, vincendo per 3-1 grazie alle reti della stella Dominik Szoboszlai, Andras Schäfer e Tóth





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