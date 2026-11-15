Tragedia Stradale San Fili: Cinque Morti, Tra Loro Imprenditore Alfredo Spizzirri

Scontro frontale in galleria Fiego a San Fili il 14 novembre: muoiono cinque persone, tra cui l'imprenditore Alfredo Spizzirri e la sua famiglia. Indagini in corso.

Una collisione frontale devastante ha insanguinato la storia della strada italiana sabato 14 novembre, trasformando un normale tratto autostradale in un luogo di lutto. L'incidente è avvenuto nella galleria Fiego, situata sulla statale 107 nei pressi di San Fili, a pochi chilometri dal capoluogo di Cosenza. La dinamica dello scontro ha causato la morte immediata di cinque persone, lasciando una vasta area colpita dal dolore e dalla shock.

I Dettagli dello Scontro Frontale

Il dramma si è svolto verso le 14:00 all'interno di un tratto di galleria lungo circa 400 metri caratterizzato da una curva stretta. Due veicoli che procedevano in direzioni opposte sono entrati in collisione con violenza estrema, creando un ammasso di lamiere contorte che ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco hanno impiegato risorse considerevoli per estrarre i corpi dalle vetture distrutte.

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Le indagini in corso, gestite dai carabinieri del Nucleo radiomobile del Comando provinciale di Cosenza, mirano ad accertare le esatte dinamiche e le responsabilità dello scontro. Al momento, non viene avanzata alcuna ipotesi specifica, in attesa dell'esito tecnico dei rilievi. L'impatto quasi frontale suggerisce tuttavia un'invasione di corsia da parte di almeno una delle due vetture coinvolte nel tragedie.

L'Identità delle Vittime e l'Impatto Sociale

Quattro delle cinque vittime decedute appartenevano alla stessa famiglia, lacerata in un solo attimo. Il principale protagonista della cronaca nera è l'imprenditore Alfredo Spizzirri, di 50 anni, noto per la sua attività nell'area di Rende e Cosenza, dove gestiva un'impresa di costruzioni e un bed and breakfast. Accanto a lui hanno perso la vita la compagna Barbara Beltrano, di 44 anni, sua madre Annamaria Sicilia, di 84 anni, e sua zia Carmela Sicilia, di 86 anni.

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Un'altra vittima è stata la donna alla guida della Opel Mokka coinvolta nello scontro. L'ottantaduenne, alla guida del suo veicolo, è deceduta sul colpo insieme ai familiari di Spizzirri. La dinamica è risultata particolarmente cruenta, con l'impatto che ha distrutto totalmente la struttura delle carrozzerie, rendendo quasi impossibile la sopravvivenza per i passeggeri delle Jaguar e della Opel nei primi istanti.

Il Destino di Barbara Beltrano e le Reazioni

Un ultimo tentativo di soccorso è stato riservato a Barbara Beltrano, la compagna di Spizzirri. Superstite iniziale dell'urto violentissimo, è stata estratta dalle macerie e portata in ospedale mediante eliambulanza per ricevere cure urgenti. Purtroppo, il suo cuore si è fermato poche ore dopo il ricovero, rendendo a sei il numero delle vittime complessive dell'incidente. La sua morte chiude il cerchio del lutto per le famiglie coinvolte.

Il sindaco di Rende, Sandro Principe, ha espresso il suo profondo turbamento e la vicinanza alle famiglie delle vittime. Principale ha definito Spizzirri un giovane imprenditore di successo, capace ed educato, sottolineando un legame personale legato a una parentela e alla vicinanza di casa con la famiglia Siciliana. La notizia ha colpito duramente la comunità, data la notorietà delle persone coinvolte.

Solidarietà della Comunità Locale e Indagini

Le autorità locali hanno manifestato unanime solidarietà alla famiglia di Barbara Beltrano e a quella della donna anziana che guidava l'Opel Mokka. La sciagura ha colpito individui molto noti e apprezzati nell'intera area di Cosenza, generando un'ondata di dolore che trascende la semplice cronaca locale. Le condoglianze istituzionali hanno raggiunto tutte le parti coinvolte nel dramma.

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Ora tutto il focus è rivolto alle indagini forensi e tecniche per ricostruire la catena degli eventi. I carabinieri dovranno determinare con precisione se fattori meccanici, meteorologici o umani abbiano causato l'invasione di corsia che ha portato alla tragedia. La comunità resta in attesa delle conclusioni degli accertamenti per comprendere appieno le cause di questo nuovo lutto sulla strada.