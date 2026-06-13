tragedia_subacquea_Maldive_Universita_Genova_inchiesta

Una tragedia subacquea alle Maldive coinvolge cinque italiani, tra cui due docenti dell'Università di Genova. L'Ateneo nega ogni responsabilità, citando un divieto interno, ma i familiari accusano l'ente di tolleranza. La Procura di Roma indaga su eventuali omissioni. Si complica la situazione con la rescissione di una email del 2024 che sospendeva tutte le attività subacquee.

Le autorità delle Maldive hanno recuperato i corpi di due dei cinque italiani dispersi durante un'immersione turistica. Le vittime sono state identificate in un primo momento come due membri di un gruppo di docenti e ricercatori dell'Università di Genova, tra cui la professoressa Maria Concetta Montefalcone e il marito Carlo Sommacal .

Il recupero è avvenuto in acque profonde, presumibilmente oltre i 100 metri, un'attività considerata estremamente pericolosa e che avrebbe dovuto essere vietata dalle normative italiane sul lavoro subacqueo. L'incidente ha scatenato un duro confronto tra l'Ateneo e i familiari delle vittime, con l'Università che ha da subito sostenuto che le immersioni fossero state svolte a titolo personale, in violazione di un esplicito divieto interno, mentre i legali della famiglia accusano l'ente di essere pienamente a conoscenza e di aver tollerato quelle spedizioni.

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sta indagando sui possibili risvolti di responsabilità penale e civile a carico dei vertici universitari, sequestrando computer e attrezzature. La vicenda si intreccia con una email del 2024, resa pubblica, in cui la direttrice del Distav, Caterina Rampone, comunicava la sospensione di tutte le attività subacquee a seguito di un nuovo decreto ministeriale, menzionando esplicitamente le missioni programmate alle Maldive.

Tuttavia, l'inchiesta dovrà stabilire se quel divieto fosse effettivamente rispettato o se vi fosse una "zona grigia" di tolleranza informale, anche alla luce del fatto che la stessa professoressa Montefalcone collaborava alla stesura delle nuove linee guida sulla sicurezza. Il recupero dei corpi è stato effettuato da un sub esperto, che ha riferito di aver visto uno squalo tigre avvicinarsi durante le operazioni,描述 il momento di forte tensione e le difficoltà tecniche incontrate





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